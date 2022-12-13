В МГАТ «Русская песня» состоится премьера спектакля «Бабкины сказки–7»

17 декабря в 11:00 МГАТ «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной состоится премьера музыкального спектакля «Бабкины сказки-7» – событие, которого ждали весь год.

На протяжении семи лет режиссёр-постановщик Максим Лахно придумывает, на основе известных русских народных сказок, новые истории, во многих семьях москвичей и гостей столицы стало доброй традицией каждый год, во время новогодних каникул, приводить детей на «Бабкины сказки».

«Бабкины сказки» заставляют даже взрослых почувствовать себя детьми и, затаив дыхание, с восторгом наблюдать за происходящим не только на сцене, но и в фойе театра, которое, в праздничные дни, превращается в интерактивно-развлекательную площадку с народными играми, фокусами, увлекательными мастер-классами по народным промыслам, фотозонами и сувенирами.

Скучать на «Бабкиных сказках-7» не придется никому. Яркое динамичное зрелище, наполненное национальным колоритом, с первых секунд перенесет зрителей в мир, где обитают персонажи любимых народных сказок, легенд и поверий.

В центре сюжета «Бабкиных сказок-7» невероятное происшествие – Новый год под угрозой срыва, потому что перед самым праздником Кощей Бессмертный похитил Снегурочку. Хитро потирая руки, злодей пытается подсунуть Деду Морозу одну из своих принцесс. Спасти положение вызываются лесные обитатели от которых зависит судьба не только самой Снегурочки, но также наступление Нового года.

Музыкальной основой праздничного шоу станут живые вокальные номера в исполнении солистов фолк-рок-группы «После 11», ансамблей «Русская песня» и «Славяне» под аккомпанемент народных инструментов – гармошки, свирели, жалейки… Именно «Бабкины сказки» в театре «Русская песня» позволят маленьким зрителям познакомиться с народной музыкой, встреча с которой необходима каждому в самом раннем детстве.

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