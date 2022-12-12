Выставка к 85-летию Андрея Андреевича Золотова «К художникам… Встречи в искусстве» в Российской академии художеств

13 декабря 2022 года исполняется 85 лет искусствоведу, художественному критику, общественному и государственному деятелю, заслуженному деятелю искусств РСФСР, вице-президенту Российской академии художеств, профессору Андрею Андреевичу Золотову.

В.Г. Калинин. Портрет А.А. Золотова. 2011. Холст, масло

Е.А. Мравинский. Фотография. Дар дирижеру А.А. Золотову

Н.Б. Никогосян. А.А. Золотов. Холст, масло

Н.И. Шумаков. Андрей Золотов. 2022. Холст, масло

В этот день на заседании Президиума РАХ состоится поздравление юбиляра, в 16:00 в залах Российской академии художеств пройдет презентация выставки «К художникам… Встречи в искусстве», приуроченной к знаменательной дате.

Лауреат Государственной премии РСФСР, премии Правительства РФ, премии Москвы, заместитель министра культуры СССР (1990–1992), Андрей Золотов – человек, чей творческий путь отмечен деятельностью в различных областях искусства, в документальном кино, в печати, на телевидении и радио. Он стал первым комментатором по вопросам искусства и культуры Информационной программы «Время» ЦТ СССР, возглавлял редакцию Студии фильмов об искусстве Творческого объединения «Экран», был политическим обозревателем по вопросам культуры Агентства печати «Новости» (АПН), многие годы является членом Президиума Российской академии художеств. Его жизнь наполнена яркими событиями и встречами с крупнейшими представителями культуры и искусства XX-XXI веков. Экспонаты выставки (их около пятидесяти) – знаки памятных встреч. Это произведения живописи, графики из коллекции юбиляра: работы выдающихся мастеров изобразительного искусства З.Церетели, В.Иванова, Д.Жилинского, И.Голицына, Л.Шепелева, В.Горяева, галерея портретов Андрея Золотова кисти Н.Никогосяна, В.Калинина, Н.Шумакова и других авторов. Интереснейшей частью экспозиции стали фотографии, книги с дарственными надписями Г.Улановой, Е.Мравинского, Г. Свиридова, Ч.Айтматова, А.Солженицына. Экспозиция охватывает разные пласты культуры, целую эпоху российского искусства.

Сам Андрей Золотов так говорит о выставке: «Встречи в искусстве таинственны. В их непредсказуемости магия открытия - людей и необъявленного содержания самой жизни – художественности самой жизни, ее прекрасной «случайности», а на поверку – внутреннего закона, являющего нам свое изначальное властное расположение и внушающего до высокой тонкости обострённое интуицией "чувство истины" в живом пространстве сопутствующего и сочувствующего времени. Встречи в искусстве не растворяются в воздухе повременных переживаний. Они обретают напечатление Знака – знака памяти, знака животворящего дыхания и, наконец, знака Искусства.

Знака - в образах полотен, рисунков, фотографий из собрания совсем личного, но при этом не "присвоенного".

Дорого было воссоединить здесь полотна и рисунки больших мастеров из дней близко недавних, ещё не ставших «окончательно прошлым», и сегодняшних. Как и фотографии. Все они стали Знаками пути в искусстве, некими личнопамятными "верстовыми столбами". Здесь дары самих художников и их родных. Здесь благодарно драгоценные для меня полотна-портреты, коим послужил поводом «портретируемый». Всё здесь "Картины-воспоминания"... Однажды открытое и воспринятое хранимо истаивающим личным временем. У жизни "открытый финал". Каждый – "Непрочитанная книга" и "Неоконченная симфония", как Восьмая симфония Шуберта – всего в двух частях! От уже свершившегося мы отдаляемся вместе со всем свершившимся. "Неоконченность" и есть Бесконечность. Низкий поклон художникам из Бесконечности искусства».

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