В МХАТ им. М. Горького прошла премьера – «Петр и Феврония»

10 апре­ля 2021 года в МХАТ им. М. Горь­ко­го про­шла пре­мье­ра – «Петр и Фев­ро­ния». Спек­такль про кня­зей муром­ских похож на ска­зоч­ные были­ны в пря­нич­ных рисун­ках Били­би­на: кра­соч­ные кар­тин­ки ожи­ва­ют, поют, тан­цу­ют и обра­ща­ют­ся к зри­те­лям-чита­те­лям, рас­ска­зы­вая древ­нюю исто­рию о любви.

– Сего­дня пре­мье­ра, кото­рую мы мно­го и дол­го гото­ви­ли. Дол­го, пото­му что мате­ри­ал толь­ко кажет­ся про­стым. Но очень слож­но, очень тяже­ло отве­тить на вопрос: как в теат­ре рас­ска­зать о жиз­ни свя­то­го? Но сего­дня мы, после спек­так­лей «Лавр» и «Цар­ский венец», можем с уве­рен­но­стью ска­зать, что это наша тема, наша мис­сия: поиск рус­ско­го куль­тур­но­го кода, поиск рус­ско­го героя, поиск отве­та на вопрос «Каким дол­жен быть совре­мен­ный чело­век и что его свя­зы­ва­ет с несо­вре­мен­ным чело­ве­ком, с рус­ским Сред­не­ве­ко­вьем?» Ведь без это­го поис­ка, без этих вопро­сов и без отве­тов на них нация про­сто не выживет.

«Повесть о Пет­ре и Фев­ро­нии» Ермо­лая-Ераз­ма — одна из самых ярких и самых зага­доч­ных в хри­сти­ан­ской лите­ра­ту­ре исто­рий о том, как чело­век спа­са­ет­ся пра­вед­но­стью, к кото­рой его ведет любовь. Все обра­зы этой леген­ды несут в себе скры­тый сакраль­ный смысл. Напри­мер, змий, в борь­бу с кото­рым всту­па­ет Петр, оли­це­тво­ря­ет гре­хи чело­ве­че­ские. Но побе­див его, князь не осво­бож­да­ет­ся до кон­ца — тело его покры­ва­ет­ся стру­пья­ми, от кото­рых спа­сти может толь­ко дева Фев­ро­ния. Спа­са­ет она его не тра­вя­ным зельем, а хлеб­ной заквас­кой, сим­во­ли­зи­ру­ю­щей «хлеб жиз­ни» — «Тело Хри­сто­во». То, что Фев­ро­ния ста­вит усло­ви­ем исце­ле­ния кня­зя непре­мен­ную женить­бу на ней, явля­ет­ся не при­нуж­де­ни­ем, а спа­се­ни­ем: «Аще будет мях­ко­серд и сми­рен во отве­тех, да будет здрав!» — исце­лить­ся чело­век может толь­ко будучи мяг­ким серд­цем, а в слу­чае с Пет­ром — пре­одо­лев грех гор­ды­ни. Ведь для него, кня­зя, женить­ба на про­стой доче­ри дре­во­лаз­ца-соби­ра­те­ля меда явля­ла пол­ное сми­ре­ние. Не было сна­ча­ла люб­ви меж­ду Пет­ром и Фев­ро­нии, но потом они полю­би­ли друг дру­га так, что и после смер­ти никто не смог их разлучить.

Поста­нов­ку само­го лири­че­ско­го про­из­ве­де­ния древ­не­рус­ской лите­ра­ту­ры осу­ще­ствил режис­сер Сер­гей Глаз­ков, один из поста­нов­щи­ков новых полю­бив­ших­ся зри­те­лям спек­так­лей теат­ра — «Неку­рорт­ный роман» и «Лавр». Эти спек­так­ли снис­ка­ли непод­дель­ную любовь пуб­ли­ки. Рабо­ты Глаз­ко­ва — это мощ­ное зву­ча­ние совре­мен­но­го чело­ве­ка в совре­мен­ном мире, его чая­ний и надежд, – обра­тил­ся перед спек­так­лем к зри­те­лям худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель МХАТ им. М. Горь­ко­го Эду­ард Бояков.

– «Петр и Фев­ро­ния» — очень жиз­нен­ная исто­рия, она не толь­ко пра­во­слав­ная. В спек­так­ле сти­ли­зо­ван­ные костю­мы — игра меж­ду совре­мен­ной эсте­ти­кой и точ­ны­ми исто­ри­че­ски­ми костю­ма­ми соот­вет­ству­ю­щей эпо­хи. В нем зву­чит и древ­няя рус­ская музы­ка, и музы­ка совре­мен­ная. Есть и шут­ли­вый взгляд на собы­тия. Зри­тель будет улы­бать­ся, но может быть, и заду­ма­ет­ся, вспом­нит тех, кого любит, посмот­рит на того, кто сидит рядом. Мы созда­ва­ли абсо­лют­но семей­ный спек­такль, на кото­рый могут прий­ти не толь­ко взрос­лые, но и дети. И сам спек­такль созда­ет­ся таким, что­бы дети его пони­ма­ли в первую очередь.

Спек­такль про­пи­тан пра­во­слав­ной куль­ту­рой, начи­ная с самой темы, жития, и закан­чи­вая язы­ком пове­сти. Дра­ма­тург Еле­на Иса­е­ва поста­ра­лась береж­но пере­ве­сти текст нека­но­ни­че­ско­го житий­но­го про­из­ве­де­ния в дра­ма­тур­ги­че­скую фор­му. Исто­ри­че­ская доми­нан­та пре­ва­ли­ру­ет. Даже музы­каль­ное оформ­ле­ние рабо­та­ет на исто­ри­че­ский кон­текст. И фольк­лор­ный ансамбль «Кла­дец» под руко­вод­ством Дмит­рия Фоки­на, кото­рый участ­ву­ет в спек­так­ле наравне с арти­ста­ми МХАТ, он про пре­ем­ствен­ность тра­ди­ции: тра­ди­ци­он­ные народ­ные пес­ни, лири­че­ские и хоро­вод­ные, но имен­но рус­ские, береж­но сохра­нен­ные, – рас­ска­зы­ва­ет режис­сёр спек­так­ля Сер­гей Глазков.

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