10 апреля 2021 года в МХАТ им. М. Горького прошла премьера – «Петр и Феврония». Спектакль про князей муромских похож на сказочные былины в пряничных рисунках Билибина: красочные картинки оживают, поют, танцуют и обращаются к зрителям-читателям, рассказывая древнюю историю о любви.
– Сегодня премьера, которую мы много и долго готовили. Долго, потому что материал только кажется простым. Но очень сложно, очень тяжело ответить на вопрос: как в театре рассказать о жизни святого? Но сегодня мы, после спектаклей «Лавр» и «Царский венец», можем с уверенностью сказать, что это наша тема, наша миссия: поиск русского культурного кода, поиск русского героя, поиск ответа на вопрос «Каким должен быть современный человек и что его связывает с несовременным человеком, с русским Средневековьем?» Ведь без этого поиска, без этих вопросов и без ответов на них нация просто не выживет.
«Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма — одна из самых ярких и самых загадочных в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью, к которой его ведет любовь. Все образы этой легенды несут в себе скрытый сакральный смысл. Например, змий, в борьбу с которым вступает Петр, олицетворяет грехи человеческие. Но победив его, князь не освобождается до конца — тело его покрывается струпьями, от которых спасти может только дева Феврония. Спасает она его не травяным зельем, а хлебной закваской, символизирующей «хлеб жизни» — «Тело Христово». То, что Феврония ставит условием исцеления князя непременную женитьбу на ней, является не принуждением, а спасением: «Аще будет мяхкосерд и смирен во ответех, да будет здрав!» — исцелиться человек может только будучи мягким сердцем, а в случае с Петром — преодолев грех гордыни. Ведь для него, князя, женитьба на простой дочери древолазца-собирателя меда являла полное смирение. Не было сначала любви между Петром и Февронии, но потом они полюбили друг друга так, что и после смерти никто не смог их разлучить.
Постановку самого лирического произведения древнерусской литературы осуществил режиссер Сергей Глазков, один из постановщиков новых полюбившихся зрителям спектаклей театра — «Некурортный роман» и «Лавр». Эти спектакли снискали неподдельную любовь публики. Работы Глазкова — это мощное звучание современного человека в современном мире, его чаяний и надежд, – обратился перед спектаклем к зрителям художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.
– «Петр и Феврония» — очень жизненная история, она не только православная. В спектакле стилизованные костюмы — игра между современной эстетикой и точными историческими костюмами соответствующей эпохи. В нем звучит и древняя русская музыка, и музыка современная. Есть и шутливый взгляд на события. Зритель будет улыбаться, но может быть, и задумается, вспомнит тех, кого любит, посмотрит на того, кто сидит рядом. Мы создавали абсолютно семейный спектакль, на который могут прийти не только взрослые, но и дети. И сам спектакль создается таким, чтобы дети его понимали в первую очередь.
Спектакль пропитан православной культурой, начиная с самой темы, жития, и заканчивая языком повести. Драматург Елена Исаева постаралась бережно перевести текст неканонического житийного произведения в драматургическую форму. Историческая доминанта превалирует. Даже музыкальное оформление работает на исторический контекст. И фольклорный ансамбль «Кладец» под руководством Дмитрия Фокина, который участвует в спектакле наравне с артистами МХАТ, он про преемственность традиции: традиционные народные песни, лирические и хороводные, но именно русские, бережно сохраненные, – рассказывает режиссёр спектакля Сергей Глазков.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.