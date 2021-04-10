Телеспектакль «Хранители» на ютубе Пятого канала собрал более двух миллионов просмотров

Легендарный телеспектакль по мотивам первого произведения из трилогии Толкиена за десять дней посмотрели более двух миллионов человек. Обе части «Хранителей» выложили на ютуб-канале Пятого 27 и 28 марта 2021 года.
13 апреля экранизация телеспектакля «Хранители» отметит свой 30-летний юбилей. Версия редкой постановки с участием ленинградских актеров находилась в архивах Пятого канала и была обнаружена в прошлом году. Стоит отметить, что телекинофонд Пятого – это миллионы карточек с описанием объектов и бабин с кинолентами: все, что было создано более чем за 80 лет с момента появления Ленинградского телевидения. Систематизация и оцифровка архива – длительный и кропотливый процесс. Запись спектакля перенесли с кинопленки в цифровой формат, была проделана огромная работа по восстановлению и улучшению качества изображения.
После появления информации об обнаружении уникальной экранизации активизировались поклонники Толкиена. Желание увидеть считавшийся утерянным спектакль и интерес именно к этому произведению были настолько велики, что руководством Пятого канала было принято решение о публикации «Хранителей» в открытом доступе. 27 марта на ютуб-канале появилась первая часть знаменитой истории.
Часть 1
Часть 2
«Хранители» произвели настоящий фурор среди пользователей интернета и в СМИ. А на официальном портале Пятого канала была создана специальная страница этого проекта.
Здесь можно будет ознакомиться с интервью актеров, которые сыграли в спектакле, узнавать новые факты о постановке и романе «Властелин колец».
Особый интерес к постановке проявили зарубежные СМИ. Chicago Tribune, BBC World News, Times, New York Post, The Independent, The Guardian, СNN, The Telegraph, Le Monde и многие другие разместили на своих ресурсах информацию об уникальной находке Пятого канала. Историю по книге Толкиена теперь могут увидеть поклонники автора во всем мире. В ближайшее время Пятый канал планирует сделать субтитры на английском языке.
В архиве Пятого канала есть еще одна, не менее легендарная видеозапись спектакля по произведениям Дж.Р.Р. Толкиена. Это «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита, через дикий край, чёрный лес, за туманные горы. Туда и обратно», поставленного по фентезийной повести «Хоббит» (за основу взят перевод Н. Рахмановой) в далеком 1985 году. На наш взгляд, эта постановка не менее достойна упоминания в СМИ. С удовольствием представляем эту историю вам:Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.