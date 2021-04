Телеспектакль «Хранители» на ютубе Пятого канала собрал более двух миллионов просмотров

Леген­дар­ный теле­спек­такль по моти­вам пер­во­го про­из­ве­де­ния из три­ло­гии Тол­ки­е­на за десять дней посмот­ре­ли более двух мил­ли­о­нов чело­век. Обе части «Хра­ни­те­лей» выло­жи­ли на ютуб-кана­ле Пято­го 27 и 28 мар­та 2021 года.

13 апре­ля экра­ни­за­ция теле­спек­так­ля «Хра­ни­те­ли» отме­тит свой 30-лет­ний юби­лей. Вер­сия ред­кой поста­нов­ки с уча­сти­ем ленин­град­ских акте­ров нахо­ди­лась в архи­вах Пято­го кана­ла и была обна­ру­же­на в про­шлом году. Сто­ит отме­тить, что теле­ки­но­фонд Пято­го – это мил­ли­о­ны кар­то­чек с опи­са­ни­ем объ­ек­тов и бабин с кино­лен­та­ми: все, что было созда­но более чем за 80 лет с момен­та появ­ле­ния Ленин­град­ско­го теле­ви­де­ния. Систе­ма­ти­за­ция и оциф­ров­ка архи­ва – дли­тель­ный и кро­пот­ли­вый про­цесс. Запись спек­так­ля пере­нес­ли с кино­плен­ки в циф­ро­вой фор­мат, была про­де­ла­на огром­ная рабо­та по вос­ста­нов­ле­нию и улуч­ше­нию каче­ства изображения.

После появ­ле­ния инфор­ма­ции об обна­ру­же­нии уни­каль­ной экра­ни­за­ции акти­ви­зи­ро­ва­лись поклон­ни­ки Тол­ки­е­на. Жела­ние уви­деть счи­тав­ший­ся уте­рян­ным спек­такль и инте­рес имен­но к это­му про­из­ве­де­нию были настоль­ко вели­ки, что руко­вод­ством Пято­го кана­ла было при­ня­то реше­ние о пуб­ли­ка­ции «Хра­ни­те­лей» в откры­том досту­пе. 27 мар­та на ютуб-кана­ле появи­лась пер­вая часть зна­ме­ни­той истории.

Часть 1

Часть 2

«Хра­ни­те­ли» про­из­ве­ли насто­я­щий фурор сре­ди поль­зо­ва­те­лей интер­не­та и в СМИ. А на офи­ци­аль­ном пор­та­ле Пято­го кана­ла была созда­на спе­ци­аль­ная стра­ни­ца это­го про­ек­та.

Здесь мож­но будет озна­ко­мить­ся с интер­вью акте­ров, кото­рые сыг­ра­ли в спек­так­ле, узна­вать новые фак­ты о поста­нов­ке и романе «Вла­сте­лин колец».

Осо­бый инте­рес к поста­нов­ке про­яви­ли зару­беж­ные СМИ. Chicago Tribune, BBC World News, Times, New York Post, The Independent, The Guardian, СNN, The Telegraph, Le Monde и мно­гие дру­гие раз­ме­сти­ли на сво­их ресур­сах инфор­ма­цию об уни­каль­ной наход­ке Пято­го кана­ла. Исто­рию по кни­ге Тол­ки­е­на теперь могут уви­деть поклон­ни­ки авто­ра во всем мире. В бли­жай­шее вре­мя Пятый канал пла­ни­ру­ет сде­лать суб­тит­ры на англий­ском языке.

В архи­ве Пято­го кана­ла есть еще одна, не менее леген­дар­ная видео­за­пись спек­так­ля по про­из­ве­де­ни­ям Дж.Р.Р. Тол­ки­е­на. Это «Ска­зоч­ное путе­ше­ствие мисте­ра Биль­бо Бег­гин­са, Хоб­би­та, через дикий край, чёр­ный лес, за туман­ные горы. Туда и обрат­но», постав­лен­но­го по фен­те­зий­ной пове­сти «Хоб­бит» (за осно­ву взят пере­вод Н. Рах­ма­но­вой) в дале­ком 1985 году. На наш взгляд, эта поста­нов­ка не менее достой­на упо­ми­на­ния в СМИ. С удо­воль­стви­ем пред­став­ля­ем эту исто­рию вам:

