Выставка Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной состоится в Музее Москвы

150 экспонатов из собрания 28 музеев и частных коллекций покажут на выставке «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» в столице. Масштабный проект готовит Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) – новый федеральный музей изобразительного искусства, который строится в Севастополе. Выставка пройдет в Музее Москвы с 16 марта по 13 июня. Межмузейный проект Российской государственной художественной галереи представит два разных взгляда на Крым.

Кузьма Петров-Водкин. Землятресение в Крыму. 1927-1928

Произведения Петрова-Водкина и Ломакиной для выставки предоставили 28 музеев, в том числе Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Псковский музей-заповедник, Дом-музей Максимилиана Волошина, Севастопольский художественный музей имени Крошицкого, Симферопольский художественный музей. Также в выставке участвуют музеи Астрахани, Белгорода, Вологды, Вятки, Кирова, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Саратова, Тулы, Автономного Ханты-Мансийского округа и частные галереи.

«Российская галерея искусств, здание которой по проекту Вольфа Прикса строится сейчас в Севастополе, ежегодно в рамках традиционных дней Крымской весны представляет в Москве большой межмузейный проект. В прошлом году мы подготовили выставку к 150-летию Константина Богаевского в Государственном Историческом музее и, можно сказать, фактически вернули публике имя незаслуженно забытого живописца. Продолжая эту традицию, в нынешнем году, который объявлен Годом педагога и наставника, галерея решила представить работы Кузьмы Петрова-Водкина и его одной из самых одаренных учениц, уроженки Крыма, Марии Ломакиной. Сравнивать и сопоставлять их взгляды на исторические события, природу и жизнь Крыма очень интересно», - рассказал директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.

Выбор этих мастеров не случаен. Встреча Петрова-Водкина и Ломакиной состоялась ровно сто лет назад в 1923 году в Петрограде. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин был одним из ключевых педагогов советского художественного образования. После революции в годы, когда рождалось новое государство и новые социальные отношения, он занимался реорганизацией Высшего художественного училища при Академии художеств, разрабатывал новую программу обучения живописи, читал лекции, вел свою мастерскую. А Ломакина, освоив его методы, создала собственный живописный язык.

«Школа Кузьмы Петрова-Водкина в 1920-1930-е годы была одной из самых многочисленных, - поясняет куратор выставки Татьяна Нечаева. - Сам мастер отличался не только своим художественным видением, но и своим подходом к обучению. Он никогда не довлел над своими учениками, в отличие от Малевича или Филонова, требовавших неукоснительного следования их стилю. У Кузьмы Сергеевича все проходили одинаковое обучение – выполняли растяжку цвета, писали натюрморты на наклонных плоскостях, но при этом каждый выбирал свой путь: кто-то занимался книжной графикой, кто-то становился театральным художником».

Мария Ломакина многое переняла от учителя, однако знакомство с её творчеством для специалистов и публики началось сравнительно недавно, в 1990-е годы, когда искусствоведы стали изучать различные живописные школы 1920-1930-х годов. Благодаря дочери художницы, Марине Алексеевне, до нас дошли её графические и живописные работы – произведения матери она передала в Третьяковскую галерею, Русский музей, Музей Востока.

Экспозиция выставки «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» поделена на две части. В первой будут представлены портреты, пейзажи, зарисовки художников разных лет. Так, зрители увидят работы Марии Ломакиной, которые она создавала в Богородском, где преподавала математику, русский язык и рисунок, и в Загорске (сейчас – Сергиев Посад), куда переехала в 1930-е годы вместе с мужем. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, виды Москвы, Ленинграда – показаны все этапы становления Ломакиной как художника.

«С 1930-х годов она жила в Сергиевом Посаде, преподавала, участвовала в локальных выставках. Но работала больше в стол. Она всегда носила с собой карандаши и краски – чтобы любой момент жизни отразить на холсте. Это отражает стиль и образ жизни провинциального художника с качественным образованием», - говорит Татьяна Нечаева.

Во второй части выставки собраны крымские работы Петрова-Водкина и Ломакиной. Зрители смогут увидеть и сравнить два похожих, но разных взгляда на жизнь и природу полуострова: мужской и женский, взгляды севера и юга.

В частности, из Русского музея приедет картина Петрова-Водкина «Землетрясение в Крыму» 1927 года. Художник, в тот момент гостивший у Максимилиана Волошина, стал свидетелем этого трагического события, но решил не эвакуироваться, а начал работать над полотном. А Вятский художественный музей отправит на выставку «Портрет Ариадны Холоповой» 1915 года. Долгое время эта картина оставалась просто «портретом девочки», пока в 1966-м на выставке в Русском музее её не увидела повзрослевшая модель. Оказалось, что родители Рии Холоповой дружили с Петровым-Водкиным. Когда ей было десять лет, художник написал её портрет: во время работы, чтобы девочка не заскучала, он рассказывал ей волшебные истории.

Творчество Марии Ломакиной будет представлено её огромным полотном «Татарский эпос» со сценами из жизни крымских татар. Она хорошо знала и любила их культуру. Также в экспозиции представлены зарисовки труда виноградарей, табаководов, садоводов, которые художница делала для подготовки полотна, посвященного сельскому хозяйству.

«Петров-Водкин не раз бывал в Крыму, в последние годы, страдая туберкулезом, приезжал туда на лечение. Ломакина не только родилась и выросла в Крыму, но и старалась выезжать на пленэры, командировки в родные места. В её работах виден неординарный талант, особый взгляд на Крым коренного жителя, впитавшего его историю и энергию», - отмечает Татьяна Нечаева.

Выставку дополнят документы, фото и материалы из архивов наследников художников.

Кузьма Петров-Водкин

Учился в классах живописи и рисования у самарского художника Федора Бурова, затем в Центральном училище технического рисования Штиглица и Московском училище живописи, ваяния, зодчества, где его преподавателями были Валентин Серов и Константин Горский. Участвовал в художественном объединении «Мир искусства», после революции занимался реорганизацией Высшего художественного училища Академии художеств. Петров-Водкин выразил себя во многих жанрах: он занимался книжной графикой – оформлял книги для детей, создавал костюмы и декорации для театральных постановок. Но, конечно, больше всего он прославился как живописец: уникальный авторский стиль, в котором есть как иконописные мотивы, так и реализм.

Мария Ломакина

Уроженка Крыма, училась на историко-философском факультете Московских Высших женских курсов, параллельно посещала классы художественной студии Константина Юона. В 1919 году дебютировала на Второй выставке картин и скульптуры Художественного общества Южного берега Крыма. Как и другой крымский живописец, Константин Богаевский, после революции работала в Комиссии по охране памятников, а в 1923 году отправилась в Петроград – в Академии художеств Ломакина поступила в мастерскую Кузьмы Петрова-Водкина. На протяжении своей карьеры она отдавала предпочтение пейзажам, а также занималась научной реконструкцией древнерусской живописи, в частности, фресок Софии Киевской, новгородского Спаса на Нередице. С 1930-х годов жила и работала в Сергиевом Посаде (тогда – Загорске).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.