Цифровой кликбейт, экологическая этика и «новое Средневековье»

SISTEMA GALLERY открывает одновременно три персональные выставки: Саши Якутиной «Ненастоящее название», Алины Федотовой «Метанойя» и Саши Пучковой «С этим королевством что-то не так», под кураторством Нади Октябрь. Выставки пройдут на разных этажах галереи 17 марта — 15 апреля 2023 года.

Саша Якутина. Персональная выставка «Ненастоящее название»

Саша Якутина. AQUA. 2022. Цифровой коллаж, цветная печать, накатка на пластик, 104х150 см

В своих работах Саша Якутина использует метод коллажа, выстраивая сложные эпические и кинематографичные сцены, которые отсылают к постановочным фотографиям Бернара Фокона, Райана Шуде. Сюжеты основаны на иронии над современным обществом с его бесконечным материальным и эмоциональным потреблением — переизбыточность вещей и впечатлений буквально отражается в работах. Саша Якутина создает фото- и видеоколлажи на основе пользовательского и рекламного интернет-контента 2010–2020-х годов, изображений, найденных в разных источниках, начиная от популярных пабликов и заканчивая заброшенными форумами, — художница использует следы современной культуры. Часть цифрового пространства перемещается в реальность в виде скульптуры-диорамы, которая создана на основе кадра с «с «маканием лица в торт» из видео Breakfast. Работы отражают психоз общества как поток всех сразу желаний, которые невозможно насытить. Как говорит сама художница: «Устать от постоянного праздника, но не иметь смелости уйти с него».

Алина Федотова. Персональная выставка «Метанойя»

Алина Федотова. Оттиск № 12 из графической инсталляции «Едоки моря. 30 сребреников». 2021. Бумага, многослойная цветная монотипия, 40х60 см

В выставке «Метанойя» Алина Федотова обращается к теме экологии и нравственности, используя библейские сюжеты Тайной вечери и предательства Иуды как метафору «греха» против природы, который требует «покаяния и причащения». Являясь океанологом и научным сотрудником Института океанологии РАН, Алина Федотова раскрывает эту тему на примере современной Японии, где эстетизация повседневной жизни и высокотехнологичность сочетаются с выловом китов и других крупных морских млекопитающих для еды. Художница видит здесь конфликт эстетического и этического начал, присутствующий в современном обществе. На выставке сочетание образов Японии, пространства Южного океана и христианства создает единое высказывание — призыв к «метанойи», что с греческого переводится как «переосмысление», «перемена ума», следующая за «покаянием». Представленные живописные работы, инсталляция из печатной графики, видео являются только частью проекта, созданного по впечатлениям от длительных экспедиций Алины Федотовой в Антарктику в 2020–2022 годах. Проект напоминает о единстве экосистемы и призывает к космополитизму, осознанию ответственности каждого человека за планету Земля.

Саша Пучкова. Персональная выставка «С этим королевством что-то не так»

Саша Пучкова. Say it tomorrow. 2023. Бумага, гравюра сухой иглой, цифровой коллаж, печать на пластике, 106х87 см

Серия гравюр с рамами-объектами и фарфоровых скульптур Саши Пучковой соединяет фантазийные образы Средневековья и современности: если тогда их источником были библейские сюжеты, то сейчас это массовая культура. Художница обращается к персонажам, внешность или характер которых не вполне описаны, поэтому открыты к трактовке. Известны разночтения образов существ и некоторых явлений христианских священных писаний, изображения которых можно найти в католических книжных миниатюрах. Сказочность Средневековья стала источником идей и образов для современной визуальной культуры: фильмы, сериалы, мультфильмы, видеоигры в жанре фэнтези и фантастики. Поэтому в «средневековых» гравюрах Саши Пучковой появляются персонажи, которых мы уже привыкли видеть с экранов: Малефисента, Белоснежка и др. Персонажей современности, главным образом женских, Саша Пучкова тоже трактует по-своему, трансформируя не только внешность, но и характер, придавая им больше индивидуальности: каждая «злая» героиня имеет свою предысторию. Это своеобразный фанфикшен, разрушение стереотипов. В целом это новый тренд: переосмыслять старые сюжеты в этике XXI века с приоритетом ценностей личности и ее особенностей. Рамы-объекты обвивают гравюры словно внеземные существа, напоминая о фантастических фильмах. Такую смешанность, символичность, присущую массовой культуре, сравнивают с народным средневековым мышлением, а наше время, в том числе и поэтому, называют «новым Средневековьем».

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