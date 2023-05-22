OOPS от DIGITAL JAZZ пройдет в культурном пространстве Поле

Фестиваль музыки и технологий пройдет 1 июля 2023 и обещает собрать лучших диджеев, продюсеров и культурных деятелей в четырех залах культурного пространства Поле. OOPS - продолжение серии культурно-образовательных событий от объединения Digital Jazz, клуба деятелей музыкальной индустрии.

Увлекательное событие как для любителей, так и для профессионалов музыкальной индустрии, а само название намекает, что возможно будет микс из снобских троллей, их друзей, блогеров и ничего не подозревающих жителей города.

Создатель Digital Jazz Дмитрий Винокуров (DJ Tactics): «Digital Jazz это сообщество профессионалов, активных деятелей, артистов, диджеев и продюсеров. Мы помогаем друг-другу в наших Telegram-каналах и стараемся всячески мотивировать людей на совместную работу и развитие. Очень гордимся, что большинство участников комьюнити — это топовые российские диджеи и продюсеры, и как нам кажется вот так собраться и благоприятно провести время будет очень полезно и весело как для профиков так и их друзей».

Главное событие мероприятия — битва вечера от Surf Coffee и Propaganda Machine. Шестнадцать команд - диджеев и саунд-продюсеров будут соревноваться за звание лучших из лучших и главный приз в размере 100 000 ₶ в самой тяжелой весовой категории. После церемонии награждения пройдет ночная часть OOPS в виде шоукейсов от топовых промо групп и лейблов, привыкших доминировать ночную жизнь столицы (18+).

Участники битвы – Propaganda Machine, Surf Coffee, STUDIO 21, ПАНЧ, MPC Distribution, Arturia, Axelvox, Gemini, M-Audio, Motu, Audiomania, Icon Pro, Bespeco, N-Monitors, Midi Dobrynya, ALL4DJ, Uppercuts Academy, Scratch DJ School, Тактика Звука, Аудиошкола DJ Грува, Кто пилит?, BandLink, МТС, InSimple, Sila Sveta, Musical Wave, Moscow Music School, Поле, Resonance, Ровесник, Simach, Encore, KУКУSHKA, Белое Яблоко, Vinyl Mayak, Highway Records, Arkady Air, Fonoteca, Гост Звук, Шува, IQ Samples, WeHead, Soul of Timber, Serato.

Не упустите возможность ощутить лучшее из музыкальной индустрии и необычно провести выходные!

Так же, OOPS предлагает расширить свои знания, контакты и креативные инициативы, «послонятся» с семьей и детьми по выставочным и образовательным залам, виниловому маркету и насладится насыщенной дневной программой (6+).

Начало в 14:00.

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