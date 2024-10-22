В Москве завершился фестиваль духовой музыки

Николай Попов, художественный руководитель фестиваля, солист оркестра и духового квинтета Большого театра, флейта

На закрытии в исполнении Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота им. Н.А. Римского-Корсакова прозвучали инструментальные концерты Николая Римского-Корсакова периода работы в должности инспектора военных хоров.

20 октября 2024 года в Центральном Доме Российской армии им. М.В. Фрунзе состоялась церемония закрытия I Московского Открытого фестиваля духовой музыки имени Н.А. Римского-Корсакова. В Краснознаменном зале выступил Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота им. Н.А. Римского-Корсакова под управлением главного дирижёра Валентина Лященко. Прозвучали инструментальные концерты Николая Римского-Корсакова, написанные им в период, когда он занимал должность инспектора военных хоров Морского ведомства.

Среди солистов концерта выступили: лауреат премии «Золотой Щелкунчик» 2023 года, кларнетистка Елизавета Гамарис; обладатель серебряной медали Международного конкурса имени П.И. Чайковского 2023 года, гобоист Фёдор Освер; концертмейстер группы тромбонов оркестра Большого театра России, заведующий кафедрой медных духовых и ударных инструментов МГК им. П.И. Чайковского, Эркин Юсупов; лауреат международных конкурсов, обладатель ордена имени П.И. Чайковского, саксофонистка Юлия Биховец; художественный руководитель фестиваля, солист оркестра и духового квинтета Большого театра, флейтист Николай Попов.

Президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Михаил Брызгалов отметил: «Подобные проекты играют ключевую роль в сохранении и популяризации национального музыкального искусства. Духовое общество поддерживает развитие этого фестиваля. Выражаю надежду, что фестиваль станет неотъемлемой частью музыкального календаря столицы на долгие годы»

В заключительный день фестиваля в Центральном Доме Российской армии работала выставка архивных документов, фотографий и нотных изданий, связанных с жизнью и творчеством Н.А. Римского-Корсакова. В экспозицию вошли материалы, предоставленные Российским национальным музеем музыки, Центральным концертным образцовым оркестром Военно-Морского Флота им. Н.А. Римского-Корсакова, Музеем Просвещения. Санкт-Петербургский Пушкинский фонд представил костюмы, восстановленные по эскизам первых постановок опер Н.А. Римского-Корсакова на сюжеты сказок А.С. Пушкина.

Елизавета Гамарис, кларнет

Организатор фестиваля — АНО «Центр культурных инициатив Николая Попова», солиста оркестра и духового квинтета Большого театра России. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова».

«Мы гордимся тем, что фестиваль смог показать всю глубину и уникальность духовой музыки. К сожалению, не все духовые инструменты могут похвастаться широкой популярностью. Тематические концерты-знакомства с инструментами, которые прошли в рамках фестиваля позволили раскрыть для слушателей музыкальный потенциал кларнета, флейты, фагота, валторны и трубы», – рассказал организатор фестиваля, солист оркестра Большого театра России Николай Попов.

Фестиваль проходил на различных культурных площадках столицы с 20 сентября. За месяц его мероприятия посетили более 1000 человек. Основная миссия фестиваля — просветительская: знакомство аудитории с богатым арсеналом духовых инструментов, раскрытие их видового разнообразия и демонстрация уникальности звучания каждого инструмента.

Организаторы планируют расширение фестиваля. Записи концертов будут доступны широкой аудитории на медиаплатформе «Орфей видео».