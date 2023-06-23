В Москве откроется художественная выставка «Дыхание лета»

С 27 июня по 3 июля 2023 года в Москве в зале АХДИ (МСХ) на Арбате пройдет выставка «Дыхание лета», где будут представлены работы девяти авторов из Москвы, Зеленограда, Суздаля и Нижнего Новгорода, олицетворяющие любовь к самому теплому времени года.

Залитая солнцем зелень деревьев, уютные дачные уголки, экзотические места и морские побережья – экспозиция картин порадует богатым разнообразием сюжетов, позволяющим окунуться в атмосферу лета, насладиться красотой природы и простого человеческого счастья. Летнее настроение поддержат керамика Варвары Алексеевой и оригинальные вазы из экзотической породы африканской древесины Екатериной Сидорцевой.

1 июля в 15.00 в рамках выставки состоится мастер-класс по японской живописи «Прекрасные ирисы». В японском искусстве ирисы занимают значительное место. Их изображения богато представлены в жанре гравюр укиё-э, их можно встретить на вазах, шкатулках, кимоно и пр.

Участники мастер-класса создадут изображения ирисов на рисовой бумаге в форме круга в технике суми-э. Мастер-класс проводит художник, член Творческого союза художников японской живописи сумэ-и Алёна Моисеева.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.