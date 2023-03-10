В центре Москвы открылся уникальный выставочный проект «Я не боюсь» художницы Натальи Maskovna

Наталья Maskovna – одна из выдающихся авангардных художников современности. В течение нескольких лет она выступает на ведущих выставочных площадках. Среди них, выставочный проект в Электрических мастерских, галерее на Ходынке, многократные фестивали современного искусства. Уникальная особенность творчества Maskovna – его перформативность. С каждым ее объектом у зрителя есть отличная возможность взаимодействовать, и что важно для проекта «Я не боюсь» обсуждать пройденный опыт с художником.

Проект разделен на 4 выставочных блока.

В первом пространстве зрителей ждет выставочные объекты из студии Maskovna. Каждому участнику будет предложено выбрать один из выставочных объектов и пройти этапы медиации с художником.

Во втором блоке «Диалог с художником» у каждого зрителя есть уникальная возможность обсудить пройденный опыт с Maskovna, рассказать о своих чувствах и эмоциях.

Третий блок предполагает перформанс и включает несколько интерактивных объектов, а четвертый включает фотохронику пройденного опыта.

Выставка открыта к посещению до середины мая.

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