В Москве открылась выставка, посвященная жильцам знаменитого дома в Брюсовом переулке

Сегодня в Брюсовом переулке открыли выставку, приуроченную к 90-летию завершения строительства Дома артистов Большого театра. Организаторами выставки выступили Музей музыки, ВЭБ.РФ и Правительство Москвы при поддержке Минкультуры России. Мероприятие проходит в рамках городского проекта «Лето в Москве 2025».

Выставка рассказывает об истории легендарного дома, о быте, творчестве и работе проживавших в нем деятелей культуры — дирижёра Николая Голованова, певиц Антонины Неждановой и Надежды Обуховой, певца Ивана Козловского, театральных художников Федора Федоровского и Исаака Рабиновича и многих других.

«Это пространство — это часть фестиваля «Лето в Москве». Здесь жили выдающиеся люди — Нежданова, Голованов, Козловские, Обухова, Максакова и многие другие. Здесь расположены мемориальные доски. Гости смогут посмотреть, что это за дом, какие выдающиеся люди здесь проживали, узнать заодно, какие они роли играли в Большом театре, какие партии. И вообще, какой они след оставили в российской культуре. Этот след огромный», — уточнил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Главной изюминкой выставки стали «живые» голограммы артистов. Благодаря инновационному устройству Holobox посетители могут увидеть цифровые образы корифеев Большого театра Николая Голованова, Антонины Неждановой и Ивана Козловского.

Среди экспонатов — афиши, декорации и мультимедийные материалы, рассказывающие о жизни в Доме на Брюсовом переулке и театральных буднях его обитателей.

«Сегодня на культурной карте столицы появилась еще одна точка притяжения для гостей города и москвичей. Дом в Брюсовом переулке это не только выдающийся памятник архитектуры и культуры, но и часть театральной жизни Москвы. Здесь до сих пор хранят историю талантливых оперных певцов и танцоров балета. А новая экспозиция позволит всем желающим узнать чуть больше о жизни прославленных артистов Большого театра», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Дом артистов Большого театра находится в Брюсовом переулке, дом 7. Здание, спроектированное именитым архитектором Алексеем Щусевым, было возведено в 1935 году. Масштабная реставрация здания, проводившаяся при поддержке Правительства Москвы, завершилась в 2024 году. Тогда же по инициативе ВЭБ.РФ при поддержке Российского национального музея музыки в доме был восстановлен вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой.

«Музей музыки и ВЭБ.РФ сотрудничают уже не впервые. Совсем недавно мы совместно открывали Вокально-творческий кабинет выдающейся русской певицы А.В. Неждановой, и вот теперь мы готовы представить наш новый проект, который еще больше расскажет о самом месте, в котором жили не только выдающиеся певица А.В. Нежданова и дирижер Н.С. Голованов, но и другие выдающиеся деятели Большого театра — о Доме в Брюсовом переулке», — подчеркнул генеральный директор Музея музыки, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

«Нашему дому исполняется уже 90 лет, а дом по-прежнему молод. Потому что у нас и недавно прошел капитальный ремонт с реставрацией, и прекрасные события, как сегодняшнее, когда у нас тут появился даже мини-Большой театр со стендами, с прекрасными фотографиями, с записью голосов тех, кто когда-то здесь жил и кого мы помним», — поделилась с гостями внучка оперного певца Ивана Козловского Анна Козловская.

ВЭБ.РФ принимает активное участие в сохранении исторической памяти о выдающихся личностях культуры. Так, недавно при поддержке ВЭБ.РФ Департаментом культуры города Москвы и Московской дирекцией массовых мероприятий была организована фотовыставка на Никитском бульваре, приуроченная к 125-летию русского оперного певца Ивана Козловского, солиста Большого театра и одного из жителей дома в Брюсовом переулке.

Фото © пресс-служба ВЭБ.РФ