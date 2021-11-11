История галлов представлена на 47 Антикварном Салоне в Москве

Две знаковые картины художника XIX века Эвариста Виталя Люмине, некогда впечатлившего Сальвадора Дали, и репродукции работ которого используют в качестве иллюстраций в учебниках ранней французской истории, можно увидеть 24-28 ноября 2021 года в Гостином дворе.

Антикварный Салон знакомит с именами больших мастеров, мало известных широкой отечественной публике. Эварист Виталь Люмине – звезда французского академизма, автор жанровых сцен и исторических картин, обладатель многочисленных наград Парижского Салона, Ордена почётного легиона в 1869 году и золотой медали Всемирной выставки 1889 года. Работы художника хранятся в крупных европейских собраниях, но не представлены в русских музеях.

Эварист Виталь Люмине. Вторжение

Эварист Виталь Люмине. Схватка за невольницу

За любовь к историческим сюжетам из истории кельтских племён и мифологизацию героев прошлого Люмине называют «живописцем галлов». Знаменитые картины «Вторжение» (1872) и «Схватка за невольницу» (1880), посвящённые драматическим моментам галльской войны, впервые представят в России на 47 Российском Антикварном Салоне.

В конце XIX – начале XX века во Франции, Германии, Чехии и Швейцарии царил югендстиль с его интересом к мифологическим и сложным историческим сюжетам. В этом же стиле выполнены и две картины Люмине. Сюжеты работ будто логически продолжают друг друга. На «Вторжении» изображено триумфальное шествие галлов после взятия Рима, колонны храма которого в огне пожара. Два галльских всадника ведут захваченных в рабство молодых римлянок. Вторая картина – «Схватка за невольницу» – показывает борьбу двух варваров за прекрасную невольницу, которая не уступает в ожесточенности только что окончившемуся сражению. «Схватка» известна ещё и тем, что экспонировалась на Парижском салоне вместе с более известной работой Люмине на сюжет средневековой легенды – «Расслабленные из Жюмьежа» (другое название – «Сыновья Хлодвига II») .Это полотно произвело огромное впечатление на Сальвадора Дали: чтобы увидеть её, он специально приезжал в Руан.

Оценить манеру письма Люмине, его безупречное владение академическим рисунком и исключительный динамизм обеих картин – ещё один значимый повод посетить 47-й Антикварный Салон.

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