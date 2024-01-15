Мария ХАЛИЛОВА: «История создания фестиваля началась стихийно, как и все творения отца…»

В 2024 году в Москве и в 46 городах России открывается третий по счету музыкальный фестиваль Валерия Халилова. Сегодня мы публикуем интервью с Художественным руководителем Фестиваля Марией Халиловой.

– История создания фестиваля началась стихийно, как и все творения отца. Стихийно и масштабно, потому что в планах не было создавать какой-то музыкальный фестиваль Валерия Халилова. Такое название фестиваль получил уже после того, как количество желающих принять участие в концертах, посвященных памяти Валерия Михайловича, стало множиться и расти.

Мы хотели просто провести один-два концерта ко дню рождения, но количество участников, выразивших свои инициативы выступить, стало так велико, что стало очевидно - это уже выходит за рамки просто концертов и будет проходить фестиваль.

Когда зашла речь о концертах в Москве, приехал директор Тувинской филармонии, которая носит имя Халилова. Услышав о том, что мы готовимся проводить концерты, предложил участие Духового оркестра у себя на площадке в Тыве, сделать запись выступлений, онлайн-трансляцию. Идея нам понравилась, была озвучена членам Совета Фонда, и мы поняли, что и другие регионы смогут поддержать такую инициативу, провести концерты на своих площадках.

В первом фестивале приняли участие 16 городов, были проведены концерты в Москве, организованы мастер-классы. Статус фестиваля стал международным.

К нам приехал Стивен Мид - всемирно известный музыкант и эуфонист из Великобритании. Это тоже случайная история: у нас оказались общие знакомые, которые связались с ним, и он с радостью принял приглашение, приехал в Москву, провел мастер-класс и выступил сольно на концерте. А еще приехал Дэвид Джонстон - руководитель оркестра кельтских волынщиков.

Многие папины друзья и коллеги, с которыми он работал на фестивале «Спасская башня» присылали видео-обращения и поздравления из других городов и стран: из Америки, из Австрии, из Японии, Китая. Тем самым весь мир проводил и поддерживал фестиваль. И вот, как я уже сказала, первый фестиваль состоялся в 2020 году и закрывался гала-концертом в Вегас Сити Холле при участии оркестра Тамбова, училища имени Халилова, ансамбля Александрова и сольных исполнителей, которые работали с папой и с гостями нашего фестиваля.

– В разных городах другие дирижёры узнавали, что готовится следующий фестиваль. В 2020 году, несмотря на ковидные ограничения, 42 города приняли участие во втором фестивале. 42 региона прислали прямые трансляции своих концертов. Открытие у нас состоялось на исторической сцене Большого театра, закрытие во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Это был юбилей у Валерия Михайловича, ему исполнилось бы 70 лет.

– Начиная подготовку к фестивалю, мы думаем, что скромно сделаем пару ключевых концертов, проведем в узком кругу несколько мероприятий. Но масштаб личности Валерия Михайловича таков, что не дает нам проводить фестиваль, посвященный ему, скромно.

Каждый фестиваль вырастает в удивительные масштабы. Третий фестиваль мы хотели провести просто, но опять получается что-то невероятное! Размах еще больше, участников еще больше! На сегодняшний день это 48 городов, 61 мероприятие и 4000 участников фестиваля. В Москве будут проведены и концерты, и мастер-классы и вечер романса. Открытие пройдет в Московском международном Доме музыки, закроется фестиваль гала-концертом на ВТБ Арене.

Предстоящий фестиваль станет уже третьим по счету. В программе заявлено внушительное количество мероприятий. Помимо программы концертов в Москве и Санкт-Петербурге, заявлены участники в 46 городах 8 федеральных округов России.

Валерий Михайлович поднял на фантастический уровень духовую музыку. Такого, наверное, никогда не было. Стали проводиться фестивали по всей стране. Например, всем нам известный фестиваль «Спасская башня», который носит сейчас имя Халилова, открыта Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах. Наша цель - продолжать деятельность Халилова, а значит популяризировать духовую музыку. Как он говорил сам: «К личной славе не стремлюсь. Для меня важно, чтобы соотечественники знали духовую музыку, слушали её, любили…»

Поэтому мы и проводим фестиваль, в котором может принять участие любой духовой оркестр. Мы никому не отказываем, всех с удовольствием принимаем и поддерживаем. В этом году Фонд культурных инициатив выделил нам грант на проведение фестиваля. А благодаря нашим спонсорам и партнерам мы можем поддержать все коллективы в других городах и регионах, принимающих участие в фестивале. И здесь, в Москве мы можем устраивать такие грандиозные, на мой взгляд, концерты и три мастер-класса с профессиональными музыкантами.

Традиционно к нам приезжает оркестр Тувы, который выступает на коньках. Он покажет программу-дефиле «Музыка на льду» в парке Горького и у Главного храма Вооруженных Сил. Мы принимаем в этом году участие в международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Там будет проведен мастер-класс и два сольных концерта духовых оркестров из Донецка и Тувы. Халилов - это такая бесконечная, масштабная личность, которая не дает нам покоя. И мы ему за это очень благодарны.

– Как формируется программа фестиваля?

– Отбора коллективов не производится в принципе. Те 16 городов, которые были у нас первопроходцами в первом фестивале, так и остались с нами. Это очень хорошие друзья отца. Они с огромным сердцем, открытой душой и с большим воодушевлением хотят принимать участие в фестивале. В каждом городе, где есть духовой оркестр, дирижеры-музыканты знают Халилова, и, если хотят участвовать в фестивале - милости просим! Никаких преград нет.

Если оркестр готов и может исполнить программу, то мы помогаем со своей стороны. Если у оркестра нет своей базы, площадки для выступления - связываемся с Министерством культуры и вышестоящими органами, чтобы на время проведения фестиваля выделили площадку для выступления духового оркестра. А в каких-то городах мы даже помогаем оркестру оркестром, чтобы у них была возможность показать свои программы на больших сценах.

Впечатляет разнообразие выступлений, которые будут проходить в Москве. В этом году, в этом фестивале у нас особенная и интересная история получается. Мы создаем свой оркестр - Концертный духовой оркестр имени Валерия Халилова. В составе оркестра 52 музыканта. Главный дирижер оркестра - победитель международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова Арсений Шупляков. Этот оркестр примет участие и в открытии с классической программой, и в гала-концерте на закрытии фестиваля с представителями самых разных жанров: солистов оперы и балета, артистов эстрады и фигуристов.

Также в рамках фестваля пройдут мастер-классы Алексея Лобикова, Тимура Мартынова и Бориса Васильева из Vasiliev Groove.

– Почему выбрали для гала ВТБ Арену?

– К нам на фестиваль уже во второй раз приедет Духовой оркестр Республики Тыва, который проводит ледовые шоу на катках в парке Горького и у Главного храма Вооруженных сил.

Общаясь с директором Артуром Дулушем на совещании в Москве по поводу гала-концерта, пришли к идее найти площадку, на которой сможем это шоу показать зрителям на закрытии фестиваля. Вот поэтому и решили выбрать площадку со льдом – ВТБ Арену. Сцену мы разделим на четыре зоны: зона для программы на льду, сцена для показа дефиле оркестров, зона для концертного оркестра, который будет постоянно находиться в зале, и зона для хора.

В гала-концерте примет участие хор ансамбля Александрова, Московский Синодальный хор. Кроме этого, на этой ледовой площадке под произведение Валерия Халилова олимпийские чемпионы Наталья Бестемьянова и Андрей Букин будут катать номер. Будут и другие фигуристы. Будет очень интересно.

– Почему фестиваль посвящен Агапкину и как это отразится в программе?

– 3 февраля Василию Ивановичу Агапкину исполнилось бы 140 лет. Валерий Михайлович ни один свой концерт не заканчивал без всем известного марша «Прощание славянки». Поэтому, когда встал вопрос о том, к чему приурочить фестиваль, ответ был очевиден. Мы связались с наследниками Василия Ивановича, поговорили, получили рукописи неизданных произведений, которые оркестровали специально для фестиваля. Попросили наших участников обязательно исполнить в своих концертах произведения Агапкина.

Из всего перечня произведений, которые были у Василия Ивановича Агапкина, мы выбрали четыре. Там, где были аудиозаписи, мы снимали аудио. А где-то были только рукописные ноты. В общем, пересмотрев весь архив, выбрали четыре произведения, сделали оркестровки и выложили на сайте, чтобы каждый город-участник мог исполнять эти произведения. На открытие и гала-концерт выбрали произведение «Раннее утро». вальс Агапкина впервые будет звучать на открытии. Наш гала-концерт называется «Прощание славянки» и мы дважды будем исполнять этот марш. Оркестр Тывы исполнит вальс «Раннее утро». Наследники вместе со своими семьями придут, кстати, на открытие и закрытие фестиваля.

Программа фестиваля формируется нашей командой. На совещании мы обсуждаем концепцию, каждый предлагает свои идеи и решения. Ясно, что у нас должно быть яркое открытие и зрелищное закрытие. Если наш любимый коллектив Духового оркестра Тывы приезжает в Москву, то мы должны подготовить площадки, которые их смогут принять, чтобы они могли показать программу на льду. А еще мы организуем мастер-классы - это образовательная часть нашего фестиваля для подрастающего поколения и для профессионального сообщества. Вот в этом году, например, у нас три мастер-класса. Традиционно вечер романсов проходит в музее-заповеднике «Остафьево - «Русский Парнас». У Валерия Михайловича очень много песен и романсов, но невозможно исполнить их все в рамках тех двух концертов на, которые мы даем. Поэтому всё, что связано с песнями и романсами, у нас будет звучать в усадьбе Остафьево. Это будет очень красивый трогательный вечер. Приедут все солисты, с которыми работал папа, это будет такой вечер друзей. Они исполнят его романсы и другие произведения, которые хорошо впишутся в атмосферу усадьбы.

– Как строится работа в команде?

– Мы начинаем подготовку к фестивалю года за полтора. Это уже второй фестиваль, для которого мы подаем заявку на президентский грант, и, конечно, для этого нужна тщательная заблаговременная подготовка. Поэтому мы собираемся командой, разрабатываем концепцию, выбираем даты проведения фестиваля, отправные точки, и уже под эти даты формируем программу мероприятий. Также нам необходимо расставить концерты в регионах, понять, какое количество городов примет участие. Это очень сложная и объёмная подготовительная работа - вся команда в деле. Во все регионы нужно направить письма: в залы филармоний, органам исполнительной власти, в министерства культуры, в департаменты, в коллективы, в оркестры, которые принимают участие в фестивале. Необходимо согласовать и подтвердить их участие в фестивале. Параллельно с этим мы согласовываем площадки в Москве, ставим даты в график для понимани, какие коллективы будут принимать участие. Это огромный объём согласований - за полтора года необходимо организовать 61 мероприятие. Мы ежедневно, круглосуточно готовимся. Команда - это люди-герои, которым нужно поставить памятники за их работу! Это не какие-то специально приглашенные сотрудники или специалисты, подобранные через агентство. Нет. Это круг родных людей и друзей, готовых помогать безвозмездно и от души.

Я уверена, что такого фестиваля больше нет! Такого, где собирались бы такие искренние и настоящие друзья, люди, соратники. Мы уже одна большая семья, празднуем вместе праздники, дружим. Все горести и радости разделяем друг с другом. Мне кажется, что это и есть счастье - когда вокруг столько близких и родных людей, и все делают вместе одно хорошее доброе дело. Я горжусь каждым членом команды, и хочу выразить каждому огромную благодарность! Вы люди невероятной души и большого сердца, и я вас всех очень люблю.

Возвращаясь к организации фестиваля, продолжу. После огромной подготовительной работы для подачи на грант на какое-то время у нас воцаряется затишье. Мы немножечко отдыхаем и ждем с нетерпением новостей: получим мы грант или не получим. С Божьей помощью мы получаем уже второй грант на проведение фестиваля. После получения гранта опять работа 24/7. Тут уже подключаются пиар-служба, соцсети, и документооборот. Поэтому, наш фестивали проходит раз в два года - если делаем, то делаем с размахом, как говорил Валерий Михайлович.

– Когда следующий фестиваль и как вы его видите?

– Не люблю загадывать и строить планы на будущее. Сейчас у меня только один план — провести этот фестиваль, а дальше уже как Бог даст. Каждый раз после гала-концертов я думала, что больше фестивали проводить не буду, но что-то сверху и снизу подхватывает и говорит: «Надо идти!». И мы опять собираемся и продолжаем наше дело начатое, начатое моим папой. Может быть, следующий фестиваль будет к его 75-летнему юбилею, но пока об этом не хочу говорить и даже думать.

– Какие изменения в фесте в этом году?

– Что касается изменений фестиваля в этом году, то у нас созрел интересный проект. Мы собираем Концертный духовой оркестр имени Валерия Михайловича Халилова. Этот оркестр будет ключевым участником фестиваля: он откроет фестиваль и будет основным оркестром на гала-концерте. В этом году у нас не будет детского фестиваля внутри общего фестиваля, как это было в предыдущие годы, зато юношеский коллектив выступит в концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге и будут проведены три мастер-класса профессиональными исполнителями на духовых и ударных инструментах. А еще нас пригласили принять участие в их проекте организаторы международной выставки-форума «Россия», которая проходит сейчас на ВДНХ. У нас на ВДНХ состоится три мероприятия: мастер-класс на ударных инструментах Vasiliev Groove, и два сольных концерта Духового оркестра Республики Тыва и оркестра Донецкой Народной Республики в Доме Культуры.

– Как пришла идея собрать оркестр?

– В первые два раза мы столкнулись с проблемами приглашения оркестров на фестиваль. Это связано с тем, что духовые оркестры – это, в основном, военные оркестры. В Москве нет ни одного гражданского концертного духового оркестра. Для нас проблема была в том, что военные оркестры выполняют свою работу, свои государственные цели. Их основная задача – это участие в государственных мероприятиях. Поэтому они не могут заранее спланировать свой график, всегда могут возникнуть непредвиденные ситуации. На первый фестиваль к нам приехал духовой оркестр из Тамбова, а на второй фестиваль мы пригласили Кремлёвский государственный духовой оркестр, который и был у нас был основным на гала-концерте. Мы получили большой опыт, и поняли, что нам нужно создавать свой оркестр. Оркестр, на который мы можем рассчитывать, не боясь никаких сбоев и проблем. Победитель конкурса Халилова Арсений Шупляков в разговоре о возможности проведения фестиваля в дальнейшем, вышел с инициативой создать в Москве духовой оркестр специально для фестиваля, потому что действительно нет настоящих больших духовых коллективов. Арсений Викторович сказал, что попробует это сделать. Все понимали, что это очень сложно: нужны были деньги, чтобы платить музыкантам зарплату. Так мы пришли к тому, что стали заниматься организацией и собирать духовой оркестр. Арсений, как ученик питерской школы дирижирования, крепкий дирижер. Кроме того, что он победитель конкурса имени Халилова, он еще и дирижер духового и симфонического оркестров Мариинского театра, что на самом деле редкость для дирижера - везде своя специфика. Арсений сказал, что если уж делать, то нужно брать крепких лучших музыкантов и проводить отбор.

Это должны быть музыканты симфонических оркестров и духовой группы. Мы по своим знакомствам обратились к музыкантам духовых оркестров, те стали подтягивать своих коллег. Все музыканты присылали видеозаписи, Арсений отсматривал их и среди всех видеозаписей выбирал самых сильных и крепких музыкантов. Причем это были не только профессиональные музыканты, которые долго работают. Предпочтение отдавалось также сильным студентам и талантливым ребятам, которые только начинают свой путь. Нам хотелось соблюсти баланс опыта и молодости. Пригласили музыкантов из Санкт-Петербурга – коллег Арсения, которых он знает, в которых он уверен. Это высокопрофессиональные ребята, которые будут и сольные номера исполнять в наших программах. Сейчас идет подготовительная работа, оркестр будет состоять из 52 музыкантов. А уже 16 января с Божьей помощью начнутся первые репетиции нового оркестра.