Хор Parma Voices – новый проект Пермского театра оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета 19 февраля представят проект Parma Voices — новый хор под управлением Евгения Воробьева. На концерте будут исполнены произведения композиторов разных эпох и стран, от Феликса Мендельсона-Бартольди до Николая Сидельникова. Эта программа отразит некоторые грани репертуара, с которым планирует работать новый коллектив, и направленность его интересов в хоровой музыке.

– Новый хор и хор, который поет в спектаклях театра, — это разные коллективы?

– Оперный хор — одно из творческих подразделений музыкального театра. Он участвует в оперных и в некоторых балетных постановках, например в «Щелкунчике» Чайковского. В хоре пермского театра занято сейчас около семидесяти артистов: это профессиональные певцы, которые могут охватить самый широкий круг спектаклей. Концертные выступления — самостоятельный жанр, требующий особых навыков и умений. Та часть участников театрального хора, которая наиболее предрасположена к концертному творчеству, станет участниками хора Parma Voices.

Будучи по-прежнему задействованными в репертуарной работе театра, артисты нового коллектива будут участвовать в концертных программах — как камерных, так и достаточно масштабных. Помимо выступлений в залах Перми и Пермского края, планируются гастроли по России и за ее пределами.

– Как было выбрано название для хора?

– Parma Voices — название говорит само за себя. В нем отражена вокальная природа музыкального коллектива и его принадлежность пермской земле. Для нового хора важно стать заметным элементом существующего культурного пространства.

– Каким будет его репертуар?

– Новый коллектив будет исполнять академическую музыку разного времени и разных стилистических направлений, но планирует выходить за рамки этого культурного явления, обращаясь к авангардным сочинениям современных композиторов и перформативным практикам.

В числе направлений, которые в первую очередь интересны коллективу — хоровая музыка XX века. Особое место в репертуаре Parma Voices будет занимать духовная музыка, в том числе произведения, которые исполняются незаслуженно редко и находятся за пределами хрестоматийного хорового репертуара. Коллектив будет обращаться к музыке ранних эпох, ставя перед собой задачи исторически информированного исполнения.

– Как была подобрана программа для концерта-презентации?

– В нее вошла музыка композиторов от первой половины XIX века до конца XX века. Программа составлена так, чтобы отразить стилистические направления, к которым планирует обращаться новый коллектив, и палитру его исполнительских возможностей.

Это и традиция русской духовной музыки, которая представлена Духовным концертом Николая Сидельникова, и романтическая музыка с барочными референсами — Респонсорий и гимн Феликса Мендельсона-Бартольди, сочинение для мужского хора в сопровождении виолончели и контрабаса. На концерте прозвучат также позднеромантические Хоровые гимны из Ригведы Густава Холста для женского хора и импрессионистическая Месса Франка Мартена для двойного хора — музыка начала XX века.

Все эти произведения можно отнести к числу редко исполняемых в России.

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— Музыкальная культура огромна и глубока. Нам прежде всего интересно работать с музыкой, которая существует за пределами небольшого корпуса часто исполняемых хоровых сочинений, канонизированных массовой культурой. Мы хотели бы представить музыку как пространство, которое не обременено трафаретными интерпретациями и не загнано в рамки жестких музыковедческих концепций. Для нас важно исполнять музыку без штампов, вне стереотипных трактовок. Мы стремимся дать слушателю возможность получить личный опыт ее восприятия, без посредника в виде масскультуры, — так, как будто он никогда с ней не сталкивался, – рассказывает главный хормейстер Пермского театра оперы и балета, художественный руководитель хора Parma Voices Евгений Воробьёв.

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