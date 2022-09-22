В Москве открывается первая выставка проекта «Русские географические названия: история открытий»

5 октября 2022 года на площадке Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма открывается первая выставка проекта «Русские географические названия: история открытий», подготовленная Фондом им. Миклухо-Маклая и Центром изучения Южно-Тихоокеанского региона Центра ЮВА Австралии и Океании Института востоковедения РАН при поддержке Фонда президентских грантов.

Открытие уникальной планшетной выставки дает старт комплексной образовательной программе нового проекта с лекциями, видеоконтентом и публикациями в социальных сетях. Выставка представлена 20 фотополотнами, которые позволяют проследить историю путешествий отечественных мореплавателей и ученых, узнать новые интересные факты о каждой экспедиции.

Посетители смогут открыть для себя и впервые представленные русские географические названия в Океании — крупнейшем регионе нашей планеты: 129 исторических топонимов опубликовано в коллективной монографии «Российское цивилизационное наследие: русские топонимы в южной части Тихого океана», подготовленной в ИВ РАН. Материалы исследования планируется использовать для создания первого в истории науки «Атласа мира русских географических названий». Фонд им. Миклухо-Маклая уже запустил в социальных сетях серию публикаций на эту тему на русском и английском языках; их можно найти по хэштегу #РусскиеТопонимы.

Выставка будет интересна широкой аудитории, интересующейся географией, путешествиями и историей. Материалы проекта опубликованы на сайте https://oceania.mikluho-maclay.ru и подготовлены для цикличного использования в школьном образовательном процессе на уроках, внеурочно и для организации проектных работ, где материал может быть задействован в качестве основной и дополнительной учебной информации, в основном для учащихся 5—9 классов средней школы, с целью расширения кругозора и получения новых знаний по истории и географии. В течение учебного 2022/2023 года выставка будет представлена в образовательных учреждениях Москвы.

Проект ставит целью просвещение не только российской, но и иностранной молодежи, развитие дружеских контактов и создание позитивного имиджа России за рубежом через знакомство с вкладом русских ученых в изучение нашей планеты.

В рамках проекта в 2022/2023 учебном году в образовательных учреждениях Москвы пройдут выставки и лекции, которые будут доступны онлайн на портале проекта «Субботы московского школьника» и на интернет-ресурсе проекта Фонда им. Миклухо-Маклая.

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