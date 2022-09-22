РОСИЗО предсталяет выставку «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание»

27 сентября РОСИЗО представит выставку «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание» — тотальную инсталляцию, которая содержит более 900 предметов декоративно-прикладного искусства из фондов РОСИЗО. Уникальность проекта заключается в том, что он позволяет посетителю взглянуть на музейные предметы глазами хранителя. Открытие экспозиции состоится в залах РОСИЗО в Петроверигском переулке.

Попадая в музей, предмет оказывается изъятым из своего привычного контекста, среды для которой он задумывался. В случае с произведением декоративно-прикладного искусства это происходит еще парадоксальнее, ведь предмет теряет свою неотъемлемую прикладную составляющую и становится музейным экспонатом: сосуд, из которого нельзя пить, подсвечник, в котором вряд ли когда-нибудь будет зажжена свеча, игрушка, с которой нельзя поиграть.

Инсталляция «Ожидание» разделена на три условные части — два «фондохранилища» и «кабинет хранителя». Здесь рабочий стол, картотека и телефонный аппарат, в котором звучит задокументированный разговор хранителя с куратором выставки. Это уникальная возможность без привычных посетителю витрин и этикеток посмотреть на музейные предметы глазами хранителя: сменить «оптику» со зрительской на профессиональную.

«Созданная в рамках выставки инсталляция — это приглашение к индивидуальному, личному исследованию предметов искусства и своих внутренних ожиданий от себя, жизни, будущего. Для нас важно не только работать с конкретными предметами из наших фондов, показывать их, заниматься их научной разработкой, но также рефлексировать на тему музея, музейного хранения и предмета искусства в целом», — прокомментировала куратор проекта Алина Корень.

В день открытия выставки команда Playtronica покажет музыкальный перформанс, во время которого зазвучат сами музейные предметы. Специально созданное Playtronica для выставки музыкальное размышление на тему ожидания будет разложено на звучание каждого из отдельных предметов. Благодаря бесконтактной технологии извлечения звука манифест ожидания предметов будет рождаться в момент взаимодействия музыкантов с самими предметами из фондов РОСИЗО.

Концепция проекта «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание» посвящена исследованию фондов РОСИЗО, первая часть которого осмысляет произведения декоративно-прикладного искусства 1950-х–1990-х гг.

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