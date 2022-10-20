В Москве появились новый мурал и улица к 100-летию российского джаза

Новый крупный мурал с изображениями знаменитых российских джазовых музыкантов появился в Москве на стене дома № 4 в Большом Ватином переулке рядом с Высоткой на Котельнической набережной. Художник Алексей Медной создал произведение, посвященное празднованию столетия российского джаза, в рамках специального проекта Международного фестиваля стрит-арта «Культурный код».

«Это очень интересная коллаборация с Фондом Игоря Бутмана. И для нас – значимая. Музыка и живопись похожи, это два вида искусства, которые на протяжении всей истории человечества шли рука об руку. И тем более, между джазом и стрит-артом много общего – их объединяет движение, дух свободы, выход из рамок обыденного. Для фестиваля «Культурный код» этот мурал стал еще одной работой, сделанной в Москве. В прошлом году мы написали огромный портрет Владимира Высоцкого. Сейчас изобразили целую плеяду звезд, что одновременно и почетно, и очень ответственно. Надеемся, что москвичи и гости столицы по достоинству оценят наше общее творение!», – рассказал руководитель фестиваля «Культурный код» Дмитрий Лёвочкин.

Художник Алексей Медной по эскизу дизайнера «Культурного кода» Екатерины Ероженковой создал портреты Игоря Бутмана, Олега Лундстрема, Леонида Утесова, Николая Левиновского и других выдающихся музыкантов.

Российский джаз ведёт свою историю с 1 октября 1922 года – даты, когда в Москве состоялся первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха. Сегодня джаз – это одно из важнейших музыкальных направлений в нашей стране, он становится значимой статьей культурного экспорта России и уникальной кросс-культурной платформой для международной интеграции и развития межкультурного диалога и сотрудничества в гуманитарной сфере.

«Столетие российского джаза — это огромная всеобъемлющая инициатива в различных сферах: это и события, и образовательные и научные проекты, и кино, и выставки, и, конечно же, интересные коллаборации в сотворчестве с художниками. 1 октября на Гала-концерте мы презентовали уникальную почтовую карточку, выпущенную ограниченным тиражом, а сегодня вместе с «Культурным кодом» представляем мурал с изображением выдающихся джазовых деятелей разных поколений, внесших значимый вклад в историю российского джаза»,- отмечает Игорь Бутман.

Также в Москве появится Джазовая улица. На портале проекта «Активный гражданин» опубликованы результаты голосования за название улицы. Москвичи сделали выбор в пользу улицы Джазовой. Такое наименование предложил саксофонист Игорь Бутман. Улица появится вместо проектируемого проезда N7612 вблизи жилого комплекса «Савеловский Сити».

Масштабное празднование Столетия российского джаза организовано Фондом Игоря Бутмана при поддержке Президентским фондом культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы и региональных партнеров.

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