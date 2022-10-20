ASKERI GALLERY представляет выставку российского художника Темы Сюлева – «MIA-21»

С 26 октября по 15 ноября в московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY состоится выставка российского художника Темы Сюлева – «MIA-21». Выставка, посвященная одному из самых счастливых событий в жизни каждого человека – рождению ребёнка.

В рамках выставки будет представлена серия графических произведений, изображающих фантазийное существо, порожденное одновременно человеком и природой. Прообразом работ послужили «зверо-роботы» из 90-х, которые были хитом среди детских мальчишеских игрушек и продавались в каждом ларьке.

Однако в центре нового проекта – скульптура: двухметровый белоснежный заяц, столетиями символизирующий в России свет, зарождение радости и счастья.

Заяц задуман в качестве трогательного подарка на день рождения дочери художника — Мии. Белый цвет выбран неслучайно: он является высшей точкой в цветовой палитре, отражает свет и сам символизирует луч света. Таким образом, подарок для Мии – не просто игрушечный зайчик, а свет, которым каждый родитель хочет осветить жизненный путь своего ребенка.

Большой, словно охраняющий сон ребенка заяц – символ любви и родительской нежности, но при этом — важнейший символ будущего, а также 2023 года.

Грядущий 2023 год считают одним из самых счастливых, ведь его символ – зайчик (кролик), который сулит спокойствие и стабильность.

Тема Сюлев — московский художник и скульптор, избравший в качестве основы своего творчества симбиоз природного и механического, создающий уникальные произведения на стыке макро- и микромиров. Работы Темы глубоко философичны и вдохновлены живыми формами, однако при этом имеют твёрдый функциональный базис.

Тема Сюлев окончил МАХЛ при Российской академии художеств и МГАХИ им. В.И. Сурикова. Талантливый ученик А.И. Рукавишникова помогал мастеру в его творческой мастерской в Солнечногорске, где освоил монументальную скульптуру и воспринял многообразие и масштаб промышленных форм. Литейные мастерские открыли простор возможностей и применения всевозможных материалов и инструментов.

В период обучения в академии скульптор тесно сотрудничал с Питером Шольцем (основателем «Ресторана для слепых»), благодаря чему некоторое время работал и учился в Берлине. Одним из реализованных там проектов стал ледяной ресторан. А позднее там же, в Берлине, во время стажировки в школе «Васензи», художник разработал уникальный проект специального навеса для скульпторов в виде дубового листа, укрывающего мастеров от дождя и солнца.

После окончания обучения в академии имени Сурикова, Тема Сюлев организовал школу «Live Creatio», посвященную академическому образованию, а также большой коворкинг, в рамках которого каждый ученик мог реализовать собственную идею. В проекте участвовали не только профессиональные скульпторы, но и офисные клерки, которые мечтали о новой профессии.

В период увлечения биологией и цитологией Сюлев создал серию проектов, посвященных синтезу биологической и механической форм. Их основная концепция – совершенство биологической формы, которое позволяет использовать ее для утилитарных целей, например, в строительстве или производстве техники. Так, в рамках проекта «Неопозданный объект» исследуется сочетание механического и живого в контексте чего-то инопланетного, неземного, фантазийного. А серия «Архитектура будущего», вдохновленная творчеством Казимира Малевича и состоящая из двух композиций «Мел» и «Снег», демонстрирует, как идеальная природная форма становится идеальной скульптурой или практически готовым проектом уникального подземного транспортного хаба. Наконец, проект «Сервиз No17» демонстрирует, как природная форма – например, лист дерева, — трансформируется в утилитарную форму – изящную тарелку или чашу, которую можно использовать в быту. Ключевая мысль, которую художник отражает в своем творчестве – «природа это не только красиво, но и функционально».

Тема Сюлев – автор инсталляций для «Арма 17», «Газгольдер», Музея Москвы и ЦДХ. Скульптуры мастера выставлялись в «Музеоне» и неоднократно становились участниками фестивалей «Архферма» и «Архстояние».

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