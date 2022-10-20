Музей Москвы запускает образовательный проект о столице

С 27 октября в Музее Москвы стартуют новый образовательный проект. Лекторий «875» — цикл лекций, посвященный 875-летию столицы, где историки и москвоведы, исследователи города, журналисты, блогеры, общественные деятели, экскурсоводы и археологи поделятся своими знаниями о городе, расскажут о важных для истории Москвы персонах и фактах, поразмышляют о природе московских мифов, представят убедительные доказательства самых фантастических и легендарных событий.

Первая лекция «10 исторических заблуждений о Москве» пройдет 27 октября. Ее автор — Филипп Смирнов, историк, краевед, филолог и главный редактор журнала «Московское наследие». Вместе с лектором слушатели разберут десять самых распространенных заблуждений, касающихся Москвы и москвичей: от даты основания города до архитектурной типичности спальных районов.

17 ноября историк метро, фотограф и блогер Александр Попов прочтет лекцию «Мифы и легенды московского метро», а 1 декабря фотограф, блогер, исследовательница и автор книги «Непарадная Москва» Елена Крижевская расскажет о московских доходных домах.

Также среди экспертов проекта — писатель, эссеист, журналист, москвовед и культуролог Рустам Рахматуллин; руководитель Центра усадебного наследия Института Наследия, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Русская усадьба» Вера Стерлина; основатель благотворительного фонда имени Н. Ф. фон Мекк, меценат и коллекционер Денис Фон Мекк; заведующая сектором «Археология» Музея Москвы Екатерина Святицкая.

Вход на лекции бесплатный, по регистрации. Регистрация на лекции на сайте музея.

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