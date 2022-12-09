Новогодняя встреча Фонда Оксаны Федоровой пройдет в формате женского клуба!

21 декабря 2022 года в деловом пространстве Meeting Point состоится новогодняя встреча «10 секретов счастливой и успешной женщины», приуроченная к 13-летию благотворительного фонда Оксаны Федоровой! Импровизированный День рождения фонда пройдет в формате женского клуба c нетворкингом, фотосессией и благотворительной лотереей, все средства от которой будут направлены на реализацию и развитие культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие».

В качестве спикеров в мероприятии примут участие:

Оксана Федорова – основатель и бессменный президент фонда, Мисс Вселенная, певица и актриса, которая в рамках мотивационной сессии поделится личными секретами красоты, успеха и как настраиваться на позитив в самых сложных ситуациях.

Анетта Орлова - психолог, эксперт центрального ТВ, радиоведущая, автор трансформационной программы по самооценке и создатель онлайн-школы "Self-Evolution, которая представит авторский мастер-класс "Я все могу: как выработать психологию победителя, ставить и достигать своих целей!»

Марияна Анаэль – лучший нумеролог России 2021 и 2022 годов, основатель собственной школы нумерологии, которая расскажет как дата рождения влияет на вашу судьбу и представит мастер-класс как самостоятельно рассчитать свой финансовый прогноз на год.

Новогодняя встреча фонда Оксаны Федоровой подарит вдохновение, яркие эмоции и инсайты для развития личного бренда, а также познакомит участников с благотворительными проектами и программами, которые реализуются фондом в области культуры и просвещения. В рамках нетворкинг-сессии «Открытый микрофон» участницы мероприятия получат возможность рассказать о себя, представить свои творческие и бизнес-идеи, а также пообщаться лично со спикерами и сделать праздничную новогоднюю фотосессию!

В честь наступающего года Черного водяного кролика, дресс-код вечера - Black dress.

Когда? 21 декабря 2022 год.

Сбор гостей: 17.30

Место: Meeting Point, Охотный ряд, 2, 3 подъезд, 5 этаж.

Подробности по ссылке.

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