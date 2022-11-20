В Москве пройдет благотворительный аукцион в поддержку социальных учреждений

В настоящий момент, российская культура находится в зоне турбулентности. Начиная с пандемии 2020 года она была вынуждена пережить серию трансформаций, но, несмотря ни на что, продолжает жить и развиваться. В этот переломный период наша общая задача – оставаться на связи, совершенствоваться в своей деятельности и объединяться для совместных проектов. К их числу относится Российский Антикварный Салон – регулярное и знаковое событие культурной жизни России. Художественная ярмарка, которая более 20 лет сотрудничает с крупнейшими антикварными галереями, ювелирными и дизайнерскими брендами неизменно привлекает подлинных ценителей искусства.

Ярмарка Российский Антикварный Салон, предоставляющая пространство не только для репрезентации произведений, но и для общения, традиционно была местом притяжения для интереснейших людей страны: коллекционеров и зрителей, экспертов в области антиквариата и ювелирного дела, исследователей и критиков. В течение года, организаторы Антикварного Салона активно занимаются вопросами сохранения и популяризации культурного наследия России. Совместно с членами Международной Конфедерации Коллекционеров, Антикваров и Арт Дилеров (МККААД) они проводят программу выездных выставок «Большое Искусство – Большой России». Программу поддерживают губернаторы Московской, Владимирской, Калужской, Нижегородской и Тверской областей. Выставки объединяют коллекционеров, столичные и региональные институции, привлекая внимание спонсоров и инвесторов, и приглашая всех желающих присоединиться к проекту, направленному на развитие и продвижение отечественного арт-рынка.

26 ноября, в рамках 48-го Российского Антикварного Салона, в партнерстве с галереей «Альтруист» пройдет благотворительный аукцион в помощь в восстановлении в Донецкой и Луганской Народных Республик.

На торги выставлены работы исторического живописца и передвижника Сергея Милорадовича (1851–1943). Более двух десятков произведений происходят из семьи художника и будут представлены впервые.

Имя Сергея Дмитриевича Милорадовича связано с реалистической традицией в русской живописи рубежа XIX–XX вв. Обращаясь к историческим сюжетам, он нашел свой выразительный художественный язык. В его образах, костюмах, ярком колорите – и монументальность, и национальный характер, и эстетская декоративность модерна. Милорадович участвовал в комиссии по реставрации Успенского собора Московского Кремля. Произведения художника представлены сегодня в крупнейших российских музеях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и других собраниях.

Центральный лот благотворительного аукциона – этюд «Пушкарь» к самой известной исторической картине Сергея Милорадовича – «Оборона Троице-Сергиевой лавры в 1609 году». В 1608–1609 годах территория Сергиева–Посада стала одним из центром борьбы с польской интервенцией. В течение шестнадцати месяцев монастырь держал оборону. Весь гарнизон крепости, изначально состоявший всего из 2 400 вооруженных человек, противостоял силам польских воевод Сапеги и Лисовского, – по разным данным, от 15 до 30 тысяч человек.

Впервые художник обращается к этой теме в 1893 году и пишет картину, которая находится сегодня в фондах Государственного музея истории религии (холст, масло; 62х105 см). В 1894 году Милорадович представляет вариант этой же композиции, только большего размера, на XXII выставке Товарищества Передвижников (ТПХВ) в Санкт-Петербурге. Картина была приобретена великим князем Константином Константиновичем, а позднее в 1939 году полотно поступило в фонды Государственного Русского музея. Защита одной из главных православных святынь – Троице-Сергиевой лавры – занимала важное место среди исторических программ в живописи, начиная с середины XIX века. Сюжет осады Троице-Сергиевой лавры описан в последнем XII томе «Истории государства Российского» Николая Карамзина.

На аукционе также будут представлены другие работы С. Д. Милорадовича на сюжет русской церковной истории, редкие эскизы и рисунки к известным произведениям, пленэрные зарисовки, написанные в подмосковной усадьбе Тёсово и путевые наброски, сделанные во время путешествия по Русскому Северу.

Сергей Дмитриевич Милорадович (1851–1943) – исторический живописец, жанрист. В 1860-х – 1872 учился в Московской духовной семинарии; в 1874 – в Строгановском училище у Ф.И. Ясновского; 1874–1878 – в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) у Е.С. Сорокина, В.Г. Перова и И.М. Прянишникова. Преподавал: 1878–1884 – в Московском училище иконописания; 1888–1918 – в Московской духовной семинарии; 1894–1918 – в МУЖВЗ. В 1909 получил звание академика. Член-корреспондент (1906), действительный член (1909) Императорского московского археологического общества. Член Товарищества передвижных художественных выставок (1894), Московского общества любителей художеств (с 1909). В 1894 совершил поездку за границу, посетил Варшаву, Берлин, Дрезден, Париж. Принимал участие в выставка: ТПХВ (1885–1923, с перерывами), Московского общества любителей художеств (1887–1911, с перерывами), международной выставке в Венеции (1897) и др. Произведения представлены в крупнейших музейных собраниях, в том числе в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее и др.

Благотворительный аукцион состоится в Гостином дворе (Москва, ул. Ильинка, 4) 26 ноября 2022 года в 17:00.

С.Д. Милорадович. Носильщики. Бумага, картон, масло, 14х19,1 см

С.Д. Милорадович. Ранняя весна. Бумага, картон, масло, 12,3х20,2 см

С.Д. Милорадович. Портрет красноармейца. Холст, картон, масло, 14х19,1 см

С.Д. Милорадович. Мужской портрет. Холст, масло, 30х24,2 см

С.Д. Милорадович. Этюд с рекой. Бумага, масло, 21х31,5 см

С.Д. Милорадович. Лошадь у повозки. Бумага, масло, 11,7х19,3 см

С.Д. Милорадович. Пионы. Картон, масло, 19х11,5 см

С.Д. Милорадович. В парке. Холст, картон, масло, 14,5х18 см

С.Д. Милорадович. Кусты сирени. Холст, масло, 36х27 см

С.Д. Милорадович. Аллея в осеннем парке. Картон, масло, 31х28 см

С.Д. Милорадович. Воин в доспехах. Кменный свод. Холст, масло, 29,5х20 см

С.Д. Милорадович. Осенний день. Холст, картон, масло, 21,5х33,5 см

С.Д. Милорадович. Поворот реки. Холст, масло, 21,8х30,2 см

С.Д. Милорадович. Часовня. Холст, масло, 30х25 см

С.Д. Милорадович. Дорога к храму. Холст, картон, масло, 24,3х39 см

С.Д. Милорадович. Старая усадьба. Картон, масло, 31х28 см

С.Д. Милорадович. Изгиб реки. Холст, картон, масло, 30,8х45 см

С.Д. Милорадович. Лодки на реке. Холст, масло, 22,8х31 см

С.Д. Милорадович. Цветущий куст. Бумага, картон, масло, 32,5х44,7 см

С.Д. Милорадович. Пейзаж с храмом. Картон, масло, 37,4х45,2 см

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