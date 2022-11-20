В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 48-й РОССИЙСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН & LIFESTYLE «ИСКУССТВО ИНТЕРЬЕРА»

23 ноября 2022 года в Гостином дворе состоится открытие важнейшего события культурной жизни России — 48-го Российского Антикварного Салона & Lifestyle «Искусство интерьера», объединяющего все сферы коллекционирования и представляющего ведущих российских дизайнеров, а также эксклюзивные мебельные, интерьерные и текстильные бренды. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.

«Русский стиль» станет главной темой Салона, соединяющий в единое целое все разделы выставки: классическое, ювелирное искусство и дизайн интерьера. Сочетая в себе лучшие практики из разных культурных традиций — древнерусской, царской, авангардной, советской и современной, — представленные на выставке коллекции подчеркнут вектор развития искусства от прошлого к будущему и станут отражением современной российской эстетики.

Классическое искусство

Салон соберет на одной площадке более 250 ведущих российских галерей, которые представят коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства. В этом году посетителей ждет большая программа тематических экспозиций, подготовленная участниками. На стендах можно будет увидеть как редкие работы художников русского авангарда, в частности, Марка Шагала, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, так и классиков живописи XIX –– начала XX века, в том числе Ивана Шишкина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова и Василия Поленова. Произведения происходят из закрытых частных собраний, многие из этих работ десятилетиями не экспонировались на публике.

Впервые на выставке будут представлены:

Картина «Диана, Эндимион и сатир» (1849) главного романтика русской живописи Карла Брюллова. Галерея «Русские сезоны»

Карл Павлович Брюллов (1799–1852) — выдающийся художник первой половины XIX века и самый яркий представитель романтизма в русской живописи. Написанное им в Италии огромное полотно «Последний день Помпеи» завоевало мировое признание. Его имя ставилось рядом с именами Рубенса, Рембрандта, ван Дейка. Еще при жизни художника Карла Павловича Брюллова называли просто — «Великий Карл». Вариант представленной картины в 1849 году приобрел герцог Максимилиан Лейхтенбергский — зять Николая I и внук Наполеона Бонапарта.

Картина «Конный рынок» (1910-1920-е) певца русской славы Франца Рубо. Галерея «Русские сезоны»

Франц Рубо (1856–1928) — российский и немецкий художник конца XIX — начала XX веков, является самой видной фигурой в русской батальной академической живописи того времени. Живописец считается основоположником русской школы панорамы. Картины художника — это ценнейший вклад в изобразительное искусство России. Рубо исколесил всю Среднюю Азию, множество раз побывал на Кавказе, зарисовывая уличные сцены, базары; художник погружался в традиции и обычаи, впитывал особый восточный колорит и с каждым разом все сильнее влюблялся в эти удивительные пейзажи, проникался историей и духом этих мест. Тема конных рынков составляет отдельную серию в творческом наследии известного баталиста.

История одного шедевра: Карл Брюллов «Итальянка» (1820–1830-е). Антикварный салон «Грибоедовский»

Карл Павлович Брюллов — русский художник, живописец, монументалист, акварелист, представитель классицизма и романтизма. Его полотна отличаются реалистичностью и эффектностью, они позволяют зрителю погружаться в сюжет, словно становясь его частью. Работа «Итальянка» характерна для его первого итальянского периода и могла быть написана в 1830-х годах. Поворот головы девушки с картины, поднятые вверх глаза характерны для многих женских фигур в других работах Брюллова и отсылают к любимому в итальянском искусстве и архитектуре мотиву — изображению Мадонны. Другие похожие работы — «Итальянка, зажигающая лампаду перед образом Мадонны» и «У Богородицкого дуба» — представлены в Государственной Третьяковской галерее.

Наталья Гончарова. Лес. Триптих. 3 часть. 1952

Леон Бакст. Женский театральный костюм

Художники «Русских сезонов» Дягилева. Inna Khegay Gallery

Экспозиция проекта продемонстрирует эскизы сценографии и связанные с русским театром и балетом произведения Леона Бакста, Александра Бенуа, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой легендарной театральной антрепризы «Русские сезоны» Сергея Дягилева.

Леон Бакст стал самым известным художником дягилевских «Русских сезонов», театральные костюмы которого и сегодня продолжают восхищать профессионалов и любителей искусства. На выставке будет представлен эскиз женского костюма к балету Рихарда Штрауса «Легенда об Иосифе» (1910-е — начало 1920-х), премьера которого состоялась в Париже 14 мая 1914 года. Он знал, где и какие цвета нужно использовать, как их сочетать, чтобы воздействовать на зрителей и передать все эмоции. Именно благодаря ему в моду вошли полупрозрачные ткани, тюрбаны и юбки-шальвары.

Вклад Наталии Гончаровой в русское искусство сложно переоценить. Ее картины считаются настоящими шедеврами, великим наследием русской культуры, а ее называют «амазонкой русского авангарда». Работы Гончаровой находятся в самых известных музеях по всему миру. Представленный триптих «Лес» художницы — это эскизы декорации для балетной постановки школы-студии Classical Ballet Studio Montreal, которая состоялась в мае 1952 года в Торонто. По замыслу художницы, на фоне роскоши осеннего леса должны были ярко выделяться силуэты белых птиц-танцовщиков. Взгляд привлекают яркие вспышки драгоценного цвета на темном фоне осеннего леса.

Работал для «Русских сезонов» и муж Наталии Гончаровой — Михаил Ларионов. Сотрудничество знаменитого авангардиста и Дягилева длилось почти полтора десятка лет (1915–1929). Ларионов был не только сценографом, но и соавтором-хореографом некоторых дягилевских постановок. На Салоне будет представлен эскиз декорации Михаила Ларионова (1910) с оригинальной подписью художника, имеющий несомненное музейное значение.

Брошь главного представителя ар-нуво в Испании Luis Masriera y Roses. Галерея «Метрополитан»

Мастерская с 200-летней историей Masrierа — одно из немногих мест в мире, где до сих пор бережно хранят секрет создания и особого обжига эмали, благодаря которой она становится прозрачной. Главной героиней в шедеврах Луиса Масриера является женщина: хрупкая и нежная, утонченная и чувственная, томная и экзотическая. Женщины в его работах, держащие жемчуг, окруженные бриллиантами и извилистыми природными мотивами, переносят нас в чарующий мир сновидений ар-нуво, где царят абсолютная гармония и романтическое очарование крошечных существ.

Шкаф-«Книжница» для изданий Льва Николаевича Толстого. Галерея «Эксклюзив»

Деревянный резной шкаф-«Книжница» был создан по проекту И.П. Ропета (Санкт-Петербург, 1892 г.) для русского павильона на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго. Именно этот уникальный предмет интерьера открывал экспозицию стенда России и олицетворял все самые яркие художественные, литературные, архитектурные и творческие достижения страны. Шкаф предназначался для хранения собрания сочинений Льва Толстого, русского гения, известного во всем мире и неоднократно номинированного на Нобелевскую премию по литературе и на Нобелевскую премию мира. «Книжница» с первого взгляда поражает своим размером. Но и при близком рассмотрении вещь не теряет своей «привлекательности»: буквально вся ее поверхность покрыта резным орнаментом, украшена портретами знаменитого писателя и сценами из его жизни. Оригиналами для сюжетов послужили картины и зарисовки И.Е.Репина, посвященные жизни писателя, а также портретные фотографии Толстого.

«Книжницу» смело можно назвать «энциклопедией русского узора» и жемчужиной неорусского стиля в мебели.

Царская мебель по заказу императрицы Александры Фёдоровны — стол-консоль-жардиньерка. Suslov Fine Art

На выставке будет представлен стол-консоль-жардиньерка (1849), изготовленный для императрицы Александры Фёдоровны по рисунку Андрея Ивановича Штакеншнейдера, главного архитектора при дворе Николая I. Предмет предназначался для дворца императрицы в Ореанде. Интересный сложной конструктивной задумкой и его блестящей реализацией, экспонат выполнен из хвойной породы, с фенеровкой розовым деревом, стол-консоль покрыт накладками из золоченой бронзы, специальной резьбой, чеканкой и фарфоровыми вставками с росписью.

Картина «Троице-Сергиева лавра» одного из самых востребованных русских художников на Западе — Константина Горбатова, «перешагнувшего рубеж продаж в $1 млн». Suslov Fine Art

Представленная картина написана в 1916 году, во время русского периода творчества художника. Живопись Горбатова — это идеализированная мечта о Родине, где сливаются архитектурные особенности разных жемчужин русской архитектуры: полусказочные города, вырастающие из реки, словно сотворенные из снега и неба. Провенанс представленной работы подтвержден экспертизами, а внизу справа можно увидеть подпись самого художника «К. Горбатовъ 1916».

Что надевали светские дамы царской России на бал по случаю коронации Николая II? Бальное платье, сшитое специально для коронации последнего русского царя Николая II и царицы Александры Фёдоровны в Москве. Салон «На Патриарших»

Именно так было принято одеваться на специальные случаи в России в конце XIX века — отдавая дань традициям, но при этом одеваясь по моде. Кокошник расшит жемчугом и бусами, сзади — муаровая шелковая лента. Сарафан и душегрея созданы из парчи, украшенной золотой тесьмой и серебряными позолоченными пуговицами. Хозяйка наряда Зиновия (или Зинни) была замужем за датским посланником в Санкт-Петербурге, который, в свою очередь, был в дружеских отношениях с одним из членов великокняжеской семьи Мекленбург-Стрелицких (Mecklenburg-Strelitz) и в связи с этим получила это платье. По версии Государственного музея Эрмитаж, платье было изготовлено к одному из костюмированных балов, данных по случаю коронации Николая II.

Картина «Портрет неизвестного» (1925) художника Александра Яковлева, одну из картин которого приобрел даже знаменитый Лувр, нарушив свое неписаное правило никогда не приобретать картины здравствующих художников. Inna Khegay Gallery

Петербуржец по рождению, известный русский живописец, график и педагог Александр Евгеньевич Яковлев как художник вошел в историю изобразительного искусства двух стран — России и Франции. Его работы хранятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее и в других художественных музеях нашей страны и стран ближнего и дальнего зарубежья. Яковлев дважды получал предложение от автомобильного общества «Ситроен» принять участие в экспедициях в качестве художника. Автомобильное путешествие под названием «Черный рейд», ставшее не только рекламной акцией одноименных автомобилей, но и этнографической и зоологической экспедицией по малоизученным районам Африки, состоялось в октябре 1924 — августе 1925 года. Рисунок «Портрет неизвестного» был исполнен в Париже в 1925 году, вскоре после возвращения художника из Африки.

Как одна картина помогла спасти усадьбу Кусково? Выдающаяся работа «Кусково. Парадный вестибюль» (1917) Станислава Жуковского. Антикварный салон «На Патриарших»

Станислав Юлианович Жуковский является одним из самых известных пейзажистов в России. Его считают прямым наследником Левитана, который с интересом присматривался к ранним работам Жуковского. Художественному мастерству Жуковский учился у таких мэтров, как С. А. Коровин, К. А. Савицкий, Н. А. Касаткин, А. Е. Архипов и В. Д. Поленов. Особую популярность художник получил как непревзойденный мастер усадебного интерьера. С октября 1917 года он состоял в Комиссии по охране памятников искусства и старины, а по заданию Отдела пластических искусств ИЗО Наркомпроса обследовал частные художественные собрания Москвы и Подмосковья, а также выступил с инициативой превратить усадьбу Кусково в музей. Именно работа «Кусково. Парадный вестибюль» (1917) стала отправной точкой для инициирования создания музея в усадьбе, что фактически спасло дворец от разрушения. В 1922 году картина завоевала первую золотую медаль на знаковой в то время Всепольской выставке в Познани.

Картина Фёдора Фёдоровича Федоровского «Девки дворовые» (1913). Антикварный салон «На Патриарших»

Фёдор Федоровский — автор знаменитого золототканого занавеса, закрывавшего портал сцены Большого театра с 1955 до 2005 года. Рубиновые звезды, украшающие башни Московского Кремля, также созданы по проекту художника. Лауреат пяти Государственных премий. Народный художник СССР. Первый театральный художник, принятый в действительные члены Академии художеств и даже ставший ее вице-президентом (1947). Только в Большом театре он оформил более 30 постановок, некоторые из которых идут на сцене театра и сегодня. Учителями Федоровского были великие русские художники В. Серов, К. Коровин, М. Врубель и архитекторы И. Жолтовский и Ф. Шехтель. Федоровский был самым молодым художником, приглашенным Сергеем Павловичем Дягилевым в 1913 году для оформления оперы «Хованщина» М. П. Мусоргского в рамках «Русских сезонов», которая была показана в Париже на сцене Гранд-опера. Многие костюмы, созданные к этому спектаклю по эскизам Федоровского, в настоящее время хранятся в Центре театрального костюма, г. Мулен (Франция). Впервые на выставке будет представлена картина «Девки дворовые» (1913, темпера) — эскиз костюмов к постановке оперы «Хованщина», имеющий большое музейное и антикварное значение.

Ювелирное искусство





Русские самоцветы. Коллекция Heritage

Chekotin Jewellery

Единственная в России «Ювелирная улица» объединит более 30 известных российских ювелирных брендов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Якутии и Костромы. Уникальные техники, необычные решения, вдохновленные искусством предшествующих периодов, редчайшие камни — украшения, представленные в рамках ярмарки, являются непревзойденными образцами современного ювелирного искусства. Ювелирные коллекции представят: Ювелирный Дом Поднебесных, CHAMOVSKIKH Jewellery House, Mousson Atelier, «Русские самоцветы», Maxim Demidov, Ювелирный дом АРГЕНТОВ, Chekotin Jewellery и многие другие.

Lifestele «Искусство интерьера»

Специальный проект Lifestyle «Искусство интерьера» посвящен предметам интерьера, которые способны вдохнуть жизнь в любой дизайнерский и архитектурный проект. Искушенную публику ждут встречи с произведениями дизайнерского и декораторского искусства, авторскими коллекциями, предметами роскоши и утонченного стиля. Проект представит ведущих российских дизайнеров, а также эксклюзивные мебельные, интерьерные и текстильные бренды. Самостоятельной частью выставки станет специальная экспозиция «Русский интерьер», в качестве куратора которого выступит дизайн-эксперт Евгения Микулина.

Создание интерьера — это прекрасный способ выразить свою индивидуальность, ведь искусство в деталях, как говорят профессионалы. Русский интерьер — это дизайн с древними традициями, природными мотивами и неповторимой душой, это сложное и гармоничное пространство с ярко выраженным характером. Сейчас как никогда лучшее время, чтобы присмотреться к своим традициям, в которых можно почерпнуть вдохновение и найти новое прочтение. Проект Lifestyle «Искусство интерьера» будет представлен более 40 компаниями.

В экспозиции «Русский интерьер» примут участие:

Полина Пидцан, знаменитая интерьерами в стиле современной классики, не просто покажет интерьерную инсталляцию, но и представит публике свою первую мебельную коллекцию в стиле ар-деко.

Татьяна Миронова позволит заглянуть в свою квартиру буквально: в основе ее стенда личный интерьер.

Алексей Бочков покажет свою версию классического интерьера, а Игорь Куркин — современного.

А совместная экспозиция DC Gallery и Atelier CHOUTKO представит «идеальную советскую квартиру» — это будет мини-интерьер, сформированный вокруг коллекционных предметов искусства.

Свой взгляд на «Русский интерьер» продемонстрируют и другие участники экспозиции: дизайнер Анна Быстрова, галереи современного и предметного искусства арт-агентство «Полет», галерея MILLIART, IMMI ART Gallery.

Благотворительный аукцион

С.Д. Милорадович. Осенний день. Холст, картон, масло, 21,5х33,5 см

26 ноября в 17:00 в рамках 48-го Российского Антикварного Салона в партнерстве с галереей «Альтруист» пройдет благотворительный аукцион в помощь в восстановлении в Донецкой и Луганской Народных Республиках. На торги будут выставлены работы исторического живописца и передвижника Сергея Милорадовича (1851–1943). Более двух десятков произведений происходят из семьи художника и будут представлены впервые. Организаторами аукциона выступают: компания «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ», галерея «Альтруист» и аукционный онлайн-портал Bidspirit.

Имя Сергея Дмитриевича Милорадовича связано с реалистической традицией в русской живописи рубежа XIX–XX веков. Обращаясь к историческим сюжетам, он нашел свой выразительный художественный язык. В его образах, костюмах, ярком колорите и монументальность, и национальный характер, и эстетская декоративность модерна. Милорадович участвовал в комиссии по реставрации Успенского собора Московского Кремля. Произведения художника представлены сегодня в крупнейших российских музеях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и других собраниях.

Центральный лот благотворительного аукциона — этюд «Пушкарь» к самой известной исторической картине Сергея Милорадовича «Оборона Троице-Сергиевой лавры в 1609 году». В 1608–1609 годах территория Сергиева Посада стала одним из центров борьбы с польской интервенцией. В течение шестнадцати месяцев монастырь держал оборону. Весь гарнизон крепости, изначально состоявший всего из 2400 вооруженных человек, противостоял силам польских воевод Сапеги и Лисовского — по разным данным, от 15 000 до 30 000 человек. Впервые художник обращается к этой теме в 1893 году и пишет картину, которая находится сегодня в фондах Государственного музея истории религии (холст, масло; 62 х 105 см).

В 1894 году Милорадович представляет вариант этой же композиции, только большего размера, на XXII выставке Товарищества передвижников (ТПХВ) в Санкт-Петербурге. Картина была приобретена великим князем Константином Константиновичем, а позднее в 1939 году полотно поступило в фонды Государственного Русского музея. Защита одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры — занимала важное место среди исторических программ в живописи начиная с середины XIX века. Сюжет осады Троице-Сергиевой лавры описан в последнем XII томе «Истории государства Российского» Николая Карамзина.

На аукционе также будут представлены другие работы С. Д. Милорадовича на сюжет русской церковной истории, редкие эскизы и рисунки к известным произведениям, пленэрные зарисовки, написанные в подмосковной усадьбе Тёсово, и путевые наброски, сделанные во время путешествия по Русскому Северу.

Посетители смогут принять участие в деловой программе, где будут сформулированы ориентиры для развития отрасли в будущем. В программе выступят современные российские дизайнеры, коллекционеры и владельцы ведущих российских галерей, которые расскажут, как интегрировать антиквариат в любой современный дизайн, и обсудят, что такое «русский интерьер» сегодня. Посещение деловой программы выставки даст возможность гостям узнать о последних тенденциях в мебельной индустрии, а также познакомиться с новейшими веяниями дизайна и искусства интерьера.

48-й Российский Антикварный Салон & Lifestyle «Искусство интерьера» ждут ценителей утонченного стиля с 23 по 27 ноября в Гостином дворе. Используйте уникальную возможность стать частью самого ожидаемого светского мероприятия осени.

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