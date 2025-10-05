В Москве состоялась светская премьера масштабного художественного фильма «Первый на Олимпе»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера масштабного художественного фильма «Первый на Олимпе». Фильм представили режиссер Артём Михалков, генеральные продюсеры Антон Златопольский, Вадим Верещагин, Андрей Тартаков, исполнители главных ролей Глеб Калюжный, Елена Лядова, Ирина Паутова, Антон Филипенко, Марк-Малик Мурашкин, а также съемочная группа фильма.

Гостями премьеры стали: Надежда Михалкова, Дарья Златопольская, Дмитрий Губерниев, Джаник Файзиев, Сергей Романович, Артур Бесчастный и Глафира Козулина, Николай Бурляев, Мария Лемешева, Павел Комаров, Рената Пиотровски, Анна Ещенко, Степан Михалков и многие другие.

Накануне также прошла пресс-конференция, посвященная выходу фильма в прокат. О работе над картиной рассказали исполнители главных ролей Глеб Калюжный и Артём Быстров, режиссер Артём Михалков, оператор-постановщик Сергей Мачильский. Модератором встречи выступил Дмитрий Губерниев.

«Работа была сложной, но интересной. У нас было много продюсеров, и я чрезмерно им благодарен за то, что они дали творческую возможность реализовывать себя в этом проекте, но при этом всегда были рядом и очень помогали. Команда была невероятная! И, конечно, артисты замечательные, все они – украшение нашего кино», – рассказал режиссер Артём Михалков.

Глеб Калюжный, исполнитель роли Юрия Тюкалова: «Я очень благодарен своим командирам и руководству части, что нашли возможность дать мне увольнительную в день премьеры фильма. Это для меня важно и ценно. И я рад, что впервые посмотреть фильм сегодня вместе со мной смогут не только мои родные и близкие, но и командиры, а также сослуживцы, пацаны, с кем мы подружились в части. Армия, прохождение службы по призыву — это очень интересный и вдохновляющий опыт для меня, который дарит новые впечатления, новые знакомства, многое проясняет и объясняет с точки зрения отношения к себе как к мужчине, как к человеку, как к гражданину своей страны».