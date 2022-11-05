В Москве пройдет выставка квантовых картин Ольги Хадар

16 ноября в Москве в Первой Московской Галерее Восточной Живописи состоится открытие персональной выставки квантовых картин нижегородской художницы Ольги Хадар.

Выставка «Энергия нового времени» – это попытка донести до зрителей, как работают тонкие энергии, проявленные через цветовые коды на холсте.

Ольга Хадар – художник и энерготерапевт. Опираясь на волновую природу цвета – цвет, как и звук имеет вибрации, – она создает картины, которые оказывают благотворное воздействие на состояние здоровья и настроение человека, дают ощущение счастья, любви и гармонии.

По сути, каждая её картина – энергетическая подпитка, помощник для энергетических практик и медитаций, а ещё личный талисман, внутренняя точка опоры для своего обладателя. Художница считывает внутренние запросы людей, а затем, находясь в состоянии «потока» (медитации), создает энергетические намерения и переносит их на холст. Это может быть гармонизация отношений, изобилие (финансов, путешествий, клиентов и т.д.), вера в себя, самореализация – то, что актуально для человека в данный момент.

Взаимодействие с такой картиной можно сравнить с посещением места силы. Глядя на неё, человеку приходит осознание возможных, максимально успешных вариантов действий для достижения желаемого. Неудивительно, что несмотря на то, что художница пишет картины около двух лет, и это её вторая персональная выставка, у творчества Ольги Хадар множество поклонников. Художницей написано под заказ более 150 картин. Все они находятся в частных коллекциях России, Великобритании, Канады, Германии, Израиля, АОЭ.

На выставке «Энергия нового времени» Ольга Хадар представит как уже ранее выставлявшиеся, так и новые работы. По словам художницы, несколько месяцев назад после посещения Серафимо-Дивеевского монастыря на её картинах стали проявляться энергии православных святынь: икон и чудотворных образов Пресвятой Богородицы, преподобноисповедницы Матроны Дивеевской, преподобного Серафима Саровского, святителей Спиридона Тримифунтского и Николая Чудотворца, а после поездки на Эльбрус активировалось чувствование более высокочастотных энергий, что дало возможность работать с глубокими запросами людей: рождение ребенка, обретение чувства безопасности и другими.

Выставка продлится до 30 ноября 2022 года.

В дни работы выставки будут проводиться художественно-медитативные мастер-классы, а также авторские встречи с художником.



19 ноября в 14:00 – Мастер-класс «Китайская живопись. Хризантема на веере» с Аленой Моисеевой, на котором его участники, изучив основные приемы работы с водой, тушью и минеральными красками на рисовой бумаге, напишут благородную хризантему на форме в виде веера и поставят китайские печати с благопожеланиями. Хризантема в китайской культуре – символ торжества осени и вызов зиме. Она олицетворяет бодрость духа и покой. В начале творческой программы сюрпризом для всех станет медитация-сонастройка Ольги Хадар. Она активирует энергии творческого потока и сгармонизирует внутреннее состояние каждого.

23 ноября в 15.15 – Творческая встреча Ольги Хадар + чайная церемония. Ольга Хадар расскажет о своем творческом пути и жизненной философии, поделится своим видением о творчестве нового времени, об энергиях и взаимодействии с ними через цветовые коды в своих картинах, а мастер чайной церемонии Мия погрузит участников мероприятия в культуру и магию действа, зародившегося в древние времена и способного создать у человека спокойный психологический настрой. Сюрпризом для всех станет розыгрыш трех спилов из ольхи с рисунками Ольги Хадар.

26 ноября в 15:00 – Практика поточного рисования на раскрытие женских энергий с Ольгой Хадар и Натальей Диановой. Участников мастер-класса ждёт медитация-сонастройка с Ольгой Хадар и погружение в женский творческий поток с Натальей Диановой, автором живых картин, мастером работы с поющими чашами. Под руководством ведущих они сами при помощи акриловых красок создадут энергетическую картину, перенеся на холст энергии любви, женственности, нежности, творчества, лёгкости, полёта, счастья. Написанные произведения отразят внутренне состояние своих авторов и будут работать у них дома на гармонизацию и любовь!

Где? Москва, Малый Кисельный пер., д.3, стр.2.

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