Светская Москва на выставке Егора Острова «Re:Renaissance. Егор Остров» в РОСИЗО

РОСИЗО в своих залах в Петроверигском переулке представил выставку работ российского художника Егора Острова «Re:Renaissance. Егор Остров». Масштабная экспозиция включает более 50 произведений, созданных на протяжении тридцати лет, многие из которых впервые демонстрируются широкой публике.

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова

Алина Крюкова, Елена Уланцева, художник Егор Остров

Василий Успенский

Виктория Полякова

Владислав Флярковский

Елена Подобреевская

Илья Давыдов

Кристина Краснянская

Майкл Гибсон

Настя Цодикова





Наталья Валевская

Наталья Колесникова

Нина Гомиашвили

Олег Худзиев, Дарья Субботина

Сергей Тропников, Евгения Легкодымова, Дуся Максимова, Константин Гайдай

Юрате Гураускайте

Гостей встречала генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, художник Егор Остров и куратор выставочного проекта Василий Успенский. Первыми картины Егора Острова увидели: Алина Крюкова, Юрате Гураускайте, Маша Федорова, Кристина Краснянская, Наталья Валевская, Илья Давыдов, Синиша Лазаревич, Наташа Спирина и Азамат Цебоев, Вероника Полякова, Владислав Флярковский и многие другие.

«Я не мастер слов, поэтому за меня говорят мои картины. Скажу лишь одно: Ренессанс! Требуют наши сердца. Сейчас или никогда! Запомните этот день. Он изменит все!», — сказал Егор Остров на открытии.

В основе творчества Егора Острова лежит интерпретация классического искусства. При этом следуя классики, Егор Остров остается современным. Художник своим творчеством показывает, что искусство может быть «человечным». Он концентрируется на Человеке — главном объекте классического искусства. В ряде работ художник стремится вернуться к изначальному пониманию Гуманизма как всестороннего изучения человеческой натуры. Например, монохромные портреты, среди которых есть как классические образы, так и изображения наших современников, заставляют нас подолгу медитативно всматриваться в произведение, а через него — в человеческое лицо. Кроме того, для Егора Острова важна Красота, в последние годы покинувшая искусство. Его работы наделены особым, пламенеющим колоритом, взволнованными, пульсирующими формами и восходят к мастерам Маньеризма — эпохе, когда Красота обожествлялась и была мерилом истины. А ведь для искусства во все времена не было ничего важнее Красоты. Именно поэтому творчество Егора Острова характеризуется термином «этернаизм», от латинского aeternitas — вечность.

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