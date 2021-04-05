В Москве прошла третья премия THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS

В кон­це мар­та 2021 годп в одном из луч­ших и атмо­сфер­ных мест сто­ли­цы, в пяти­звез­доч­ном Оте­ле Ренес­санс Москва Монарх Центр про­шла тре­тья пре­мия THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS.

Алекс Балы­ков

Ансамбль гре­че­ско­го тан­ца «Филок­се­ния» и Наи­ля Шахова

Вален­ти­на Тимо­щук, Нарек Коста­нян, Кари­на Мартиросян

Кари­на Мар­ти­ро­сян, Окса­на Каза­ко­ва, Дмит­рий Нестеров

Макс Тимо­шин

Миха­ил Юсу­пов, Люд­ми­ла Тито­ва, Кари­на Мартиросян

Ната­лия Терехова

Ника Ганич

Нина Руч­ки­на, Кари­на Мартиросян

Олег Шад­ский, Татья­на Тузо­ва Барби

Пре­мия при­зва­на оце­нить дости­же­ния Моск­вы в обла­сти биз­не­са, куль­ту­ры, спор­та и соци­аль­ной сфе­ры и объ­еди­нить биз­нес и куль­ту­ру. Целью при­суж­де­ния пре­мии явля­ет­ся демон­стра­ция обще­ствен­но­сти про­грес­са Моск­вы в обла­сти куль­ту­ры и биз­не­са и поощ­ре­ние успе­хов в куль­тур­ной, дело­вой и обще­ствен­ной жиз­ни Москвы.

ПРЕМИЯ про­хо­дит еже­год­но и награж­да­ет самых успеш­ных пред­ста­ви­те­лей мос­ков­ско­го биз­не­са, соци­аль­ной, обще­ствен­ной и куль­тур­ной сфе­ры, меди­ци­ны, туриз­ма и услуг — всех тех, кто дела­ет жизнь в мега­по­ли­се ком­форт­ной, яркой и интересной!

Номи­нан­ты еже­год­ной пре­мии THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS – это люди и ком­па­нии, жизнь и дея­тель­ность кото­рых нераз­рыв­но свя­за­на с нашей пре­крас­ной сто­ли­цей. Не слу­чай­но сим­во­лом пре­мии явля­ет­ся синий хру­сталь­ный кри­сталл, кото­рый оли­це­тво­ря­ет совер­шен­ство, власть, кос­ми­че­скую силу, опти­мизм и успех!

Веду­щим пре­мии стал извест­ный певец и актер Дмит­рий Несте­ров, а укра­си­ло пре­мию выступ­ле­ние попу­ляр­ных арти­стов Мак­са Тимо­ши­на, Алек­са Балы­ко­ва, Окса­ны Каза­ко­вой и Ната­лии Тереховой.

В рам­ках празд­но­ва­ния 200-летия Неза­ви­си­мо­сти Гре­ции и пере­крёст­но­го года Исто­рии Рос­сии и Гре­ции в про­грам­ме пре­мии высту­пил ансамбль гре­че­ско­го тан­ца «Филок­се­ния».

Фото – Алек­сей БОБРОВСКИЙ, Евге­ния КУЗНЕЦОВА

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