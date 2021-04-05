В Москве прошла третья премия THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS

В конце марта 2021 годп в одном из лучших и атмосферных мест столицы, в пятизвездочном Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр прошла третья премия THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS.
Алекс Балыков
Ансамбль греческого танца «Филоксения» и Наиля Шахова
Валентина Тимощук, Нарек Костанян, Карина Мартиросян
Карина Мартиросян, Оксана Казакова, Дмитрий Нестеров
Макс Тимошин
Михаил Юсупов, Людмила Титова, Карина Мартиросян
Наталия Терехова
Ника Ганич
Нина Ручкина, Карина Мартиросян
Олег Шадский, Татьяна Тузова Барби
Премия призвана оценить достижения Москвы в области бизнеса, культуры, спорта и социальной сферы и объединить бизнес и культуру. Целью присуждения премии является демонстрация общественности прогресса Москвы в области культуры и бизнеса и поощрение успехов в культурной, деловой и общественной жизни Москвы.
ПРЕМИЯ проходит ежегодно и награждает самых успешных представителей московского бизнеса, социальной, общественной и культурной сферы, медицины, туризма и услуг — всех тех, кто делает жизнь в мегаполисе комфортной, яркой и интересной!
Номинанты ежегодной премии THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS – это люди и компании, жизнь и деятельность которых неразрывно связана с нашей прекрасной столицей. Не случайно символом премии является синий хрустальный кристалл, который олицетворяет совершенство, власть, космическую силу, оптимизм и успех!
Ведущим премии стал известный певец и актер Дмитрий Нестеров, а украсило премию выступление популярных артистов Макса Тимошина, Алекса Балыкова, Оксаны Казаковой и Наталии Тереховой.
В рамках празднования 200-летия Независимости Греции и перекрёстного года Истории России и Греции в программе премии выступил ансамбль греческого танца «Филоксения».
Фото – Алексей БОБРОВСКИЙ, Евгения КУЗНЕЦОВАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.