Весна. Art Russia Fair 2021

Ярмар­ка искус­ства Art Russia Fair 2021 года в это непро­стое вре­мя – зна­чи­тель­ное яркое собы­тие для худож­ни­ков, гале­ри­стов, пред­ста­ви­те­лей арт-биз­не­са и, конеч­но же, для нас – зри­те­лей, так соску­чив­ших­ся по новым впе­чат­ле­ни­ям, новым име­нам. Как здо­ро­во, что ярмар­ка состо­я­лась в Гости­ном дво­ре Моск­вы, заме­ча­тель­ном тво­ре­нии архи­тек­то­ра Джа­ко­мо Ква­рен­ги, а это уже настро­и­ло на эсте­ти­че­ские впе­чат­ле­ния. Про­стор­ное, пол­ное све­та зда­ние. Пред­став­ле­ны рабо­ты раз­ных направ­ле­ний совре­мен­но­го искус­ства – абстракт­ный экс­прес­си­о­низм, сюр­ре­а­лизм, пер­фор­манс, арт-фото­гра­фии, инстал­ля­ции, digital-art и др.

При­знать­ся, не всё мне близ­ко в совре­мен­ном искус­стве, но есть свои пред­по­чте­ния. При­влек­ли вни­ма­ние живо­пис­ные кар­ти­ны Рома­на Ляпи­на, сно­ва захо­те­лось путе­ше­ство­вать. Уди­ви­тель­ны ска­зоч­ные мно­го­фи­гур­ные кар­ти­ны Пет­ра Фро­ло­ва. Задер­жа­лась у это­го стен­да, рас­смат­ри­ва­ла дета­ли, улы­ба­лась… Инте­рес­ны метал­ли­че­ские скульп­ту­ры Алек­сандра Дедо­ва, Гле­ба Крю­ко­ва, тро­га­тель­ные фан­та­сти­че­ские зве­рюш­ки Аллы Чов­ган, теп­лые кар­ти­ны, порт­ре­ты про­ек­та «Про­вин­ция» Вик­то­рии Удаловой.

Под­хо­жу к стен­ду Дени­са Кули­ко­ва – и ах! Потря­са­ю­щие метал­ли­че­ские живот­ные, насе­ко­мые, сколь­ко фан­та­зии, кро­пот­ли­во­го тру­да вло­же­но в эти шедев­ры! Хоте­лось дотро­нуть­ся, покру­тить лап­ки у «Осы», жаб­ры у нере­аль­ных рыб, а они и прав­да шевелятся!

Бла­го­да­рим орга­ни­за­то­ров про­ек­та и жела­ем им даль­ней­ших успе­хов. А мы, зри­те­ли с удо­воль­стви­ем будем зна­ко­мить­ся с новы­ми име­на­ми и насла­ждать­ся заме­ча­тель­ны­ми произведениями.

Люд­ми­ла ФИЛИППОВА,

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