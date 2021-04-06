Весна. Art Russia Fair 2021

Ярмарка искусства Art Russia Fair 2021 года в это непростое время – значительное яркое событие для художников, галеристов, представителей арт-бизнеса и, конечно же, для нас – зрителей, так соскучившихся по новым впечатлениям, новым именам. Как здорово, что ярмарка состоялась в Гостином дворе Москвы, замечательном творении архитектора Джакомо Кваренги, а это уже настроило на эстетические впечатления. Просторное, полное света здание. Представлены работы разных направлений современного искусства – абстрактный экспрессионизм, сюрреализм, перформанс, арт-фотографии, инсталляции, digital-art и др.
Признаться, не всё мне близко в современном искусстве, но есть свои предпочтения. Привлекли внимание живописные картины Романа Ляпина, снова захотелось путешествовать. Удивительны сказочные многофигурные картины Петра Фролова. Задержалась у этого стенда, рассматривала детали, улыбалась… Интересны металлические скульптуры Александра Дедова, Глеба Крюкова, трогательные фантастические зверюшки Аллы Човган, теплые картины, портреты проекта «Провинция» Виктории Удаловой.
Подхожу к стенду Дениса Куликова – и ах! Потрясающие металлические животные, насекомые, сколько фантазии, кропотливого труда вложено в эти шедевры! Хотелось дотронуться, покрутить лапки у «Осы», жабры у нереальных рыб, а они и правда шевелятся!
Благодарим организаторов проекта и желаем им дальнейших успехов. А мы, зрители с удовольствием будем знакомиться с новыми именами и наслаждаться замечательными произведениями.
Людмила ФИЛИППОВА,
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