Проморолик «Чужой», анонсирующий показ фильма на канале «Киноужас», отобран в финал номинации «Лучший проморолик фильма или сериала иностранного производства». В основе ролика – коллаборация легендарной киноэпопеи и не менее легендарной одноимённой композиции группы «Гости из будущего», упакованная в классический клиповый монтаж.

В двух номинациях – «Лучший проморолик детской программы, мультфильма, детского фильма или сериала» и «Лучший оригинальный саундтрек» – за победу поборется ролик «Последний богатырь», анонсирующий показ сказочной трилогии на канале «Киносемья». Фантастические приключения избалованного москвича в волшебном мире сопровождаются запоминающейся рэп-композицией, которая создана специально для ролика.

Проморолик к фильму «День сурка» на канале «Киносвидание» стал финалистом в номинации «Лучший проморолик фильма или сериала иностранного производства». Сложный монтаж кадров объединяет целых шесть киножанров: блокбастер, сказка, супергеройский фильм, хоррор, нуарный детектив и романтическая комедия.

В финал двух номинаций – «Лучший саунд-дизайн» и «Самое смешное промо» – вышел проморолик «Криминальное чтиво», анонсирующий показ легендарного фильма на канале «Киномикс». Творческая команда «Ред Медиа» решила объединить культовую сцену с автономной сенсорной меридиональной реакцией (АСМР): убрала родную музыку и добавила обволакивающие голосовые па.

Проморолик «В ритме кино», отражающий контентное наполнение канала «Киномикс», стал финалистом в номинации «Лучший имиджевый проморолик ТВ-канала». Авторское монтажное решение превращает видеоряд в гипнотизирующий экшен, в котором каждый последующий кадр становится смысловым продолжением предыдущего. Эффект усиливает графический метроном, который задаёт ритм и гипнотизирует зрителя метаморфозами кадров.

«Ред Медиа» ежегодно становится лауреатом престижного конкурса. В 2022 году работы «Ред Медиа» получили 10 наград «МедиаБренда», а всего в активе компании 28 наград конкурса.

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