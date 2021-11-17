В Москве с аншлагом прошёл сольный концерт Гузель Хасановой

16 ноября 2021 года в центре столицы в клубе «16 тонн» состоялся сольный концерт Гузель Хасановой. Обаяние, искренность и голос исполнительницы затронули душу каждого слушателя. Продемонстрировав все грани своего певческого мастерства, Гузель погрузила публику в мир музыки и невероятной энергетики.

В зале артистку поддерживали родные и близкие: брат Ильяс и мама, которая этим вечером была рядом и разделила успех дочери. Среди приглашённых гостей друзья и коллеги по цеху, с которыми Гузель разделила сцену – это Виктор Дробыш, Стас Пьеха, Саша Иванов, SHAMAN и Masstank. Также среди приглашённых гостей была замечена ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!» – репортёр Алёна Жигалова.

В программе вечера прозвучали всеми любимые песни Гузель. Трогательным номером по праву можно назвать исполнение песни «История любви», которую артистка исполнила под музыкальное сопровождение Виктора Дробыша.

Как позже прокомментировал сам мэтр:

– «Всё было ожидаемо круто,все друзья и близкие были рядом. Полный зал, мне кажется, всё удалось, может быть за исключением только пуговицы, которая оторвалась на пиджаке у Гузель (улыбается). Спасибо ещё раз огромное всем гостям. Это был приятный вечер, который подвёл определённый итог популярности Гузель, теперь можно идти дальше».

Стас Пьеха также поздравил Гузель с сольным концертом, пожелав ей вдохновения и уверенности на творческом пути:

– «Мы ещё 20 лет назад лабали с молодыми альтернативными группами в этом частично андеграундном месте, очень ностальгично. Очень необычный выбор заведения, учитывая всё-таки жанр поп-музыки, такой радийный и массовый, тем не менее я понимаю, что у Гузель был некий пунктик, было некое желание вот в этом клубе выступить и для себя поставить галочку, что был концерт в «16 тонн». И я считаю, что он состоялся на все 100 процентов, начиная от сборов, потому что клуб был полный, мест не было и «яблоку негде было упасть», заканчивая энергетикой, которая была очень искренняя, люди по-детски радовались, пели вместе, все пришли получать удовольствие. Я могу сказать, что Гузель, на мой взгляд, несмотря на юный возраст, очень зрелая артистка, которая может петь любые песни и она это доказала. И я бы очень хотел, чтобы она, несмотря на какие-то свои переосмысления в жизни, некую осознанность – не бросала петь, пускай будет меняться её музыка, тексты, мысли, но главное, чтобы она продолжала петь и неважно в каком клубе, зале, в Кремле это будет, на стадионе или в небольшом каком-то помещении камерном. Гузель одна из немногих моих любимых артистов, которых я всегда буду поддерживать. Я её поздравляю с тем, что сегодня произошло и пусть это будет очередной ступенькой, очередной победой, которая придаст ей вдохновения, надежды и уверенности в том, что надо продолжать свой творческий путь. Был рад стать маленькой частью этого праздника».

Своими впечатлениями о концерте поделился и Саша Иванов:

– «Было дико приятно видеть такое количество людей, которые пришли на концерт. Приятно потому, что начиная с «Новой Фабрики Звёзд», я шёл с этим человеком рядом, в одном продюсерском центре, на одной студии и дико приятно, когда вот это зерно артиста распускается в прекрасный цветок – это мы сегодня и наблюдали на концерте. Как всегда Гузель создала трепетную, глубокую и приятную атмосферу. Невероятно рад за неё. Всё происходит так, как должно происходить, много людей её слушают, многие ещё услышат, и площадки со временем будут становиться только больше, собственно этого я ей и желаю».

Настоящая концертная феерия произвела впечатление и на SHAMANA:

– «Я очень рад, что у Гузель состоялся такой большой концерт, знаю что она очень сильно переживала и очень долго готовилась. Я остался под большим впечатлением, увидев как Гузель работает «вживую». Вся атмосфера, которая была на этом концерте, благодаря Гузель и зрителям, благодаря работе команды и музыкантам, потрясающим образом сложилась. Я рад быть частью этого мероприятия, мне довелось выступить на сцене и исполнить свою песню «Разлука любовь», релиз которой состоится в ближайшее время».

Двухчасовой сольный концерт Гузель Хасановой, наполненный любовь к творчеству и огромной отдачей от почитателей таланта артистки, стал ярким и запоминающимся событием в мире музыки и шоу-бизнеса.

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