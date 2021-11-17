Stotsky и olek.white выпустили новый трек «Нет проблем»

«В чем прикол…» огромного количества денег? Почему всем так нужны миллионы? «Упав в карету», Stotsky и olek.white задаются этими вопросами в своем новом треке «Нет проблем». На что готовы пойти мужчины и женщины ради наживы, думая что деньги избавят их от всех проблем?

За красивой жизнью главное — не потерять в себе личность, сохранить жизненные цели и ценности. Люди говорят, что многие вещи уже не в моде: амбиции, стремления, однако как и рок они вечны, и именно они приносят успех. Но что, если можно все поменять? Вдруг можно красиво жить и быть собой — чистым, честным, незапятнанным в грязных скандалах? Нет, нельзя. Все эти вечные проблемы — цена славы, но она стоит того. Наверное. Музыканты не дают четкого ответа на поставленные вопросы, они оставляют все на откуп слушателю, побуждают подумать.

Музыка и вокал трека так же тяжелы, как и поднятая в тексте тема. Они бьют прямо в цель, затрагивая эмоции слушателя. Интересно, что они построены на контрастах: Stotsky и его тяжёлые гитарные риффы давят на слушателя, заставляя прочувствовать атмосферу и посыл песни в полной мере, будто ты герой озвученных событий, но при этом, olek.white с легкими, звучными, повторяющимися строчками, заедающими в голове, дает возможность расслабиться.

Этот трек очень противоречив, однако его стоит послушать хоть раз. Он не оставить вас равнодушным.

Слушай трек «Нет проблем» на всех музыкальных площадках страны.

Фото из личного архива музыкантов

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