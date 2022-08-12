Pegana выпустила трек для влюблённых «Кислород»

Новый сингл певицы — это история любви, в которой повествуется о сильном притяжении двух влюблённых друг к другу, несмотря ни на что. Сотни раз рисуешь в голове картинки того самого момента, когда увидишь напротив его глаза. И нет ничего прекрасней ожидания встречи с тем, кого любишь.

«Ты мой кислород» — поёт Pegana в ярком припеве трека. С уверенностью можно сказать, что каждый слушатель во время прослушивания новой композиции вспомнит свою историю, когда вас разделяют тысячи километров, но в руках счастливый билет и пункт назначения — «любовь».

«Этот трек о двух влюблённых, ожидающих долгожданную встречу. Лондон — Москва, именно в этих двух столицах застряли наши герои, но скоро все решится. Ведь они нужны друг другу как Кислород», – поделилась Pegana.

Невозможно не отметить волшебный голос певицы и легкую ритмичную мелодию. который точно захочется поставить на репит и задаст нужный вайб на множество романтических вечеров.

Релиз доступен к прослушиванию на всех площадках.

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