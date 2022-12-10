В Москве состоится выставка картин выпускницы Фонда помощи сиротам «Большая Перемена» Светланы Кузнецовой

10-11 декабря 2022 года в районном центре «Место встречи Ангара» в Москве пройдет выставка картин выпускницы фонда помощи сиротам «Большая Перемена» Светланы Кузнецовой. В течение выходных в одном из пространств районного центра можно будет увидеть картины, написанные за последние несколько лет.

Света Кузнецова – художница-самоучка, талант которой уже оценили ведущие представители российского арт-мира. У Светы непростая история: папа исчез сразу после рождения, мама попала в психиатрическую больницу. Девочку поместили в коррекционный интернат. Начав самостоятельную жизнь, Света пришла в «Большую Перемену» за поддержкой в получении образования.

Во время учебы в «Большой Перемене» Света открыла в себе талант к живописи и нашла свой особенный стиль. Каждая ее картина – прожитая или обдуманная история о людях и их отношениях, эмоциях и ситуациях, о которых часто задумываются выпускники детских домов и интернатов.

Уже 20 лет «Большая Перемена» помогает сиротам в получении образования и социализации. С поддержкой фонда ребята получают среднее образование, поступают в колледжи и вузы, создают семьи и находят профессию по душе.

«Мы создали «Большую Перемену», чтобы дети, выросшие без родительской заботы и поддержки, имели возможность получить достойное образование, научиться принимать самостоятельные решения и отвечать за них, – говорит учредитель фонда Ирина Рязанова – в год 20-летия «Большой Перемены», совместно с нашими партнерами ADG group, мы решили организовать персональную выставку работ Светы и показать, как ярко может раскрыться талант ребят, если оказать им поддержку».

«В проекте «Место встречи» мы уделяем особое внимание поддержке творческих инициатив, помощи в раскрытии талантов и созданию пространств, где каждый может чувствовать себя комфортно и безопасно. Мы рады вместе с фондом «Большая перемена» представить выставку Светы и убеждены, что помимо эстетического удовольствия для посетителей районного центра «Место встречи Ангара», она также станет еще одним вдохновляющим свидетельством того, что каждый, каким сложным ни был старт, может достигнуть успеха при поддержке и понимании. Работы Светы дарят радостное чувство, живое и жизнеутверждающее. Та энергия, которой Света делится в своих работах, бесценна. Приходите в эти выходные на выставку Светы, чтобы поддержать ее и оценить картины этой талантливой художницы», – сказала Галина Фунина, директор по связям с общественностью ADG group.

Вход – свободный.

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