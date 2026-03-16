В Москве состоялась премьера семейной комедии «Доктор Гаф»

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

By T1
Фото: пресс-служба Централ Партнершип

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера семейной комедии «Доктор Гаф» производства Инфинити Контент при поддержке «Амедиа Продакшн», телеканала «СТС» и телеканала «Россия».

Фильм представили режиссер Михаил Расходников, актеры Ирина Розанова, Алиса Руденко, Ольга Медынич, Ирина Безряднова и съемочная группа картины. На премьере зрители могли встретить необычных гостей: вместе с актерами на красной дорожке появились животные, которые участвовали в съемках фильма, — собаки, альпаки, удав, кот и ворон.

Михаил Расходников, режиссер: «Хочу поблагодарить всю нашу съемочную команду и артистов — причем не только двуногих (смеется). Они подарили этому фильму свою любовь. Надеюсь, что зрители почувствуют частичку этой радости».

Георгий Малков, продюсер: «Очень рады, что совсем скоро зрители увидят наше яркое кино, идеально подходящее для просмотра в школьные каникулы. Отдельно хочу отметить работу режиссера Миши Расходникова – он создавал на съемочной площадке невероятно теплую атмосферу и очень бережно относился ко всем животным, которые участвовали в фильме. Надеюсь, зрители это почувствуют».

Алиса Руденко, исполнительница роли Марины: «Съемочная площадка всегда была наполнена юмором, дружественной атмосферой. Мне очень понравилось быть частью этого!».

