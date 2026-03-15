Ольга Любимова, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев и другие гости премьеры фильма «Жемчуг»

В киноцентре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая. Среди гостей премьеры – исполнители главных ролей Светлана Ходченкова и Сергей Гилев, продюсер Екатерина Филиппова, а также Эра Гарафовна Зиганшина, Алена Хмельницкая, Арина Шарапова, Юлия Волкова, Юлия Беретта и другие. Особым гостем премьерного показа стала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Фильм – обладатель нескольких наград на 33-м фестивале российского кино «Окно в Европу» (2025 год). Картина заняла 1-е место в программе «Выборгский счет», получила приз имени Армена Медведева и специальную награду «Окно ВКонтакте» – она предполагает большое промо фильма на ресурсах социальной сети.