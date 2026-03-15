Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Ольга Любимова, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев и другие гости премьеры фильма «Жемчуг»

жемчуг - съемочная группа
Фото: Геннадий Авраменко. Пресс-служба Pan-Atlantic Studio

В киноцентре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая. Среди гостей премьеры – исполнители главных ролей Светлана Ходченкова и Сергей Гилев, продюсер Екатерина Филиппова, а также Эра Гарафовна Зиганшина, Алена Хмельницкая, Арина Шарапова, Юлия Волкова, Юлия Беретта и другие. Особым гостем премьерного показа стала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Фильм – обладатель нескольких наград на 33-м фестивале российского кино «Окно в Европу» (2025 год). Картина заняла 1-е место в программе «Выборгский счет», получила приз имени Армена Медведева и специальную награду «Окно ВКонтакте» – она предполагает большое промо фильма на ресурсах социальной сети.

