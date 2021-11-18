В Москве вручили Премию Кандинского

По итогам голосования международного жюри финалистами 13-й Премии Кандинского 2021 года стали:

– В номинации «Проект года» – Кузькин Андрей, «Молельщики и герои»;

– В номинации «Молодой художник. Проект года» – Мохрякова Альбина, «Рой»;

– В номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» – Осминкин Роман, Коллективные формы художественного перформанса в России начала ХХI в. (рукопись).

Выставка Премии Кандинского во второй раз проходит в Московском музее современного искусства на Петровке. Премия Кандинского — старейшая независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда BREUS Foundation. По итогам голосования экспертного совета в лонг-лист вошли 34 номинированных произведений искусства и искусствознания 16 «проектов года», 11 «молодых художников» и 7 книг, среди которых две неизданных рукописи.

Первыми имена лауреатов узнали Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина, художница Айдан Салахова, галеристка Полина Аскери, бизнесмен Вадим Дымов с супругой Евгенией Зеленской, коллекционеры Сергей и Евгения Поповы и многие другие.

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