РГДБ  проводит конкурс на лучшее литературное произведение о Петре I

Российская государственная детская библиотека совместно с Некоммерческим Фондом поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека», Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и Российским книжным союзом при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявили конкурс на лучшее художественное литературное произведение о Петре I и об истории Руси во времена его правления.

Поль Деларош. Петр I. 1838 год

Конкурс приурочен 350-летию со дня рождения первого Императора Всероссийского, которое исполняется в 2022 году, и направлен на поощрение писателей, создающих произведения для детей и юношества, основанные на исторических материалах и призванные привлечь внимание подрастающего поколения к изучению истории Отечества.

К участию в конкурсе допускаются прозаические и поэтические сочинения, предназначенные для детей и подростков до 15 лет. Жюри, в состав которого войдут писатели, специалисты в области детской литературы и историки, оценит не только художественный уровень и оригинальность идеи произведения, но и его историческую достоверность.

Работы на конкурс принимаются до 15 июня 2022 года. Имена победителя и двух финалистов, занявших второе и третье места, будут названы в октябре 2022 года.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте Российской государственной библиотеки.

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