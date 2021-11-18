Фонд Оксаны Федоровой запустит программу поддержки юных талантов!

Об этом в ходе пресс-конференции в ИТАР-ТАСС заявила президент благотворительного фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова в рамках презентация первых итогов и планов по развитию культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие».

«Сегодня как никогда важно приобщать подрастающее поколение к национальным культурным корням, а музыка – это язык, понятный каждому, через классику, фольклор формируется любовь к национальной культуре, истории своей страны, связь между поколениями», — отметила в своем выступлении Оксана Федорова.

Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» запущен летом 2021 года и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Главная цель проекта — популяризация классической музыки среди детей и молодежи через популярные мультимедийные каналы: съемка телепередач в формате теле-путешествия на тему музыкальной истории разных городов России, проведение конкурсов среди юных музыкантов, онлайн-викторины на сайте музыкальноепутешествие.рф, организация творческих встреч и концертов. В 2021 году проект охватил Москву, Псков, Курск и Тверь.

На 8 декабря запланировано проведение большого отчетного концерта в Москве с участием юных талантов из городов реализации проекта и именитых музыкантов. В рамках концерта состоится премьера телепрограмм, а тизеры уже сейчас доступны на сайте проекта, а также на YouTube канале фонда.

В 2022 году запланированы съемки в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а Москве при поддержке Гранта Мэра Москвы будет реализован телепроект «Музыкальная Москва», включающий 10 выпусков о музыкальной истории столицы. Также значительное внимание будет уделено мероприятиям в рамках празднования 150-летия А. Скрябина. «Приоритетное внимание в работе фонда будет уделено разработке и запуску программы стипендий для юных музыкантов и педагогов в области классической музыки, а также грантов для музыкальных учреждений на обновления базы музыкальных инструментов и технического оснащения», — отметила Оксана Федорова.

Михаил Брызгалов, заслуженный деятель искусств РФ, генеральный директор Российского национального музея музыки, выступившего партнером проекта, отметил важность популяризации классического наследия среди подрастающего поколения и необходимость использования современных форматов коммуникации: «В работе музея мы каждый день сталкиваемся с тем, что дети и взрослые боятся классики, считают, что это сложно и непонятно. Поэтому очень важно рассказывать о классической, академической музыке на доступном языке. Например, мы участвуем в проекте «Культурный TikTok», готовим лонгриды о том, как великие композиторы и музыканты отдыхали и чем увлекались — и не только о том, как они работали и создавали свои произведения. С Mail.ru Group мы запустили серию путеводителей, в которых голосовой помощник «Маруся» рассказывает посетителям об известных композиторах и необычных музыкальных инструментах со всего мира, запускаем новые выставочные проекты со СберЗвуком».

Ключевым партнером проекта также выступило Российское движение школьников, объединяющее более 1,5 млн учащихся с разных уголков нашей страны. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва отметила, что главная функция организации воспитательная, и «Классная встреча» с Оксаной Федоровой, реализованная Курским отделением РДШ, привлекла огромное число детей, что не может не радовать, поскольку тема классической музыки сегодня не самая популярная. «Очень здорово, что Оксана и на своём примере, и на примере великих людей таким образом просвещает ребят. Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» — это еще возможность не просто погружаться в творчество великих музыкантов, но и узнавать о своей малой родине и знакомиться с другими регионами и их культурным наследием», — отметила Ирина Плещёва.

Основным перспективным направление в развитии проекта Оксана Федорова также назвала сотрудничество с Парком науки и искусства «Сириус» по линии организации конкурсов и концертов в поддержку юных классических музыкантов. Художественный руководитель «Сириуса» Ханс- Йоахим Фрай активно поддержал эту идею и отметил важность культурного обмена между детьми из разных регионов: «Я уверен, что проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» может добиться того, что классическая музыка будет восприниматься на том же уровне и с такой же легкостью, как и популярная музыка. Через музыку мы можем сохранять и передавать культурные традиции, которыми так богата Россия».

Оперный певец, Заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков в своем выступлении отметил, что популяризация классики идет из семьи и важным аспектом в развитии подобных проектов является участие не только детей, но и родителей, которые приводят детей в театры и филармонии. И, конечно, немаловажную роль играет погружение в классические произведения не только в качестве зрителей, но и в качестве участников на базе школьных театров и специальных программ.

Важной составляющей проекта «Моя Россия: музыкальные путешествие» является онлайн-викторина, которую на сайте могут пройти все желающие. С 15 августа по 15 ноября в викторине приняли участие более 3 тысяч участников со всей России, причем наибольшее количество — 807 из Курска и Курской области. Председатель Комитета по культуре Курской области Юлия Полетыкина отметила, что во многом такой высокий уровень связан с масштабной культурной программой, которая ведется в регионе и включает более 20 ежегодных фестивалей, охватывающих все музыкальные направления от фольклора до джаза и все возрастные категории.

Всех участников проекта также поприветствовал один из самых популярных и уважаемых музыкантов мирового уровня, народный артист России Игорь Бутман: «Я как музыкант объездил все страны мира, объездил всю нашу страну и видел как музыка помогает стирать границы между нациями, объединять людей и делать их счастливыми. Поэтому я считаю, что у этого проекта огромный потенциал!».

Фото – ТАСС

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.