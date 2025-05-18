В Музее археологии Москвы открылась выставка о жизни города в XVIII веке

В Музее археологии Москвы открылась выставка «Порфироносная вдова: Москва в XVIII веке», которая расскажет о жизни города в тот период. Посетители смогут познакомиться с археологическими находками, а также узнают о значимых вехах развития современной столицы.

XVIII столетие в истории Москвы — своего рода «темная эпоха», которая затерялась на фоне средневековой истории и богатого событиями XIX века.

Однако именно тогда Москва активно развивалась: появлялись новые промышленные и торговые предприятия, совершенствовалась коммунальная инфраструктура, был запущен первый водопровод. Кроме того, в то время в городе уже действовали два высших учебных заведения: Славяно-греко-латинская академия и Московский университет. Появились и профессиональные школы: Школа математических и навигацких наук, Артиллерийская, Медицинская и Инженерная школы.

В центральной части Москвы и по всему городу было большое количество каменных строений и торговых площадей, активно развивалась текстильная промышленность, появились «воксалы» — увеселительные сады с развлечениями. Центром гастрономической жизни считался Китай-город: здесь работали многочисленные харчевни, питейные дома, трактиры.

Несмотря на переезд многих жителей в новую столицу, Санкт-Петербург, с 1701 по 1787 годы население города увеличилось втрое — со 100 тысяч до 300 тысяч человек.

Выставка охватывает московский XVIII век и покажет около 300 уникальных экспонатов и археологических находок. Среди них — клад русских медных монет первой трети XVIII века и денежно-вещевой клад, в который входили русские серебряные и медные монеты и один нательный крестик второй половины XVIII века, а также яркий памятник церковного искусства — панагию (богато украшенный образ Богоматери, носимый на груди) архиепископа Никифора Феотокиса. Кроме этого, на выставке представлены памятные медали, выпущенные в связи с коронациями Екатерины I, Петра II, Елизаветы Петровны, Екатерины II и Павла I.

Фото © пресс-служба Музея археологии Москвы