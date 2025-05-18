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ДомойМоскваПеред финалом конкурса «Миссис Москва-2025» состоялся открытый диалог о красоте

Перед финалом конкурса «Миссис Москва-2025» состоялся открытый диалог о красоте

editor
By editor
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диалог о красоте
Фото © пресс-служба конкурса

В Доме-музее Марины Цветаевой прошло специальное событие конкурса «Миссис Москва-2025», на котором участницы с помощью импровизированного чтения стихов решали непростую задачу — создавали торжество перформативного искусства, переосмысляющее понятие женской красоты, утверждающее её культ.

Встреча началась с символического подношения цветов Цветаевой от Президента фонда «Планета женщин», организатора конкурса Аллы Маркиной, которая отметила, что простой судьбы у женщины не бывает, что назначение проекта «Миссис Москва», поддерживать жён, мам и даже бабушек, сохраняя в них чувство прекрасного.

«В 1998 году я впервые решила сделать самый красивый проект для мам. До этого в России не было ничего подобного. И вот теперь я провожу уже 27-ой конкурс красоты, — поделилась Алла Маркина. — Каждый раз я сама не понимаю, как столько лет я, так сказать, держу оборону и исполняю мечты. За эти годы, конечно, женщины изменились, поменялся уклад нашей жизни, но неизменным остаётся самое главное. Конкурс «Миссис Москва» — он для мам, у которых, кроме красоты, в жизни много чего, включая заботы, испытания и ответственность. И я всегда восхищаюсь ими!».

Литературный перформанс получил название «Прекрасные спасут мир» — авторство фразы принадлежит поэту, писателю, хранительнице памяти о Цветаевой — Галине Данильевой, которая пояснила, как идентифицировала истинную красоту Марина Ивановна.

«Марина Цветаева делала огромную разницу между словами «красиво» и «прекрасно». Вы — прекрасны! Когда, например, говорят — стихи красивые, то, значит, что они провалены. Они просто… красивенькие. А прекрасно — это то, что навсегда, это вне времени».

Свою формулировку понятия красоты изложил специальный гость встречи — художник-концептуалист Евгений Гриневич, который, обращаясь к сюжету своей новой картины «Адам и Ева», отметил, что, происходящее в Доме поэта, объединяя магию места, поэзию слова и образность живописи, утверждает каждую женщину произведением искусства.

«Женщина увела мужчину из Рая и только женщина способна создать для мужчины Рай, став смыслом, став содержанием, став вдохновением!»

Чтение стихов участницами конкурса продолжилось презентацией книги «Из жизни босой королевы» Галины Данильевой и её экскурсией по мемориальной квартире Цветаевых, месту, проникнутому красотой, творчеством и любовью, пространству, где когда-то и были рождены поэтические строки.Открытый диалог «Женщина-Творец», раскрывающий грани понятия красоты, стал прологом к главному событию: финалу конкурса «Миссис Москва-2025».

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