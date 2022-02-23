Выставка «Код Коника» открывается в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

С 27 марта по 24 апреля 2022 года в Москве, в Гостином дворе, пройдет выставка живописи «Код Коника» уникального художника Марка Александровича Коника (1938 – 2012). Организатор – Выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК при поддержке Площадки МосАРТ (Культурный центр «Ивановский»).

Дизайнер, сценограф, педагог, теоретик искусства Марк Коник прожил долгую жизнь и посвятил ее зарождению и развитию в СССР программного средового дизайна. Художник по праву считается одним из основоположников советского художественного проектирования в середине двадцатого века. Он принял эстафету от школы Баухауса и ВХУТЕМАСА. Работа Марка Коника, его Экспериментальной студии художественного проектирования «Сенеж», несмотря на свой новаторский подход и идейную революционность, была востребована, хотя до воплощения в жизнь многих эпатажных проектов чаще всего не доходило. Но то, что дошло до нас, поражает своей сегодняшней актуальностью. Это оформление городских площадей, выставочных экспозиций, музеев и павильонов. Однако, признанный дизайнер и проектировщик Марк Коник не очень-то ценил талантливого живописца Марка Коника и редко, с неохотой, показывал его станковые живописные работы.

Вдохновляясь работами П. Клее, К. Малевича, художник-философ Коник свои произведения зашифровывал, перекладывая действительность на язык выразительного художественного образа. Видимо, с той целью, чтобы его послания последующие поколения могли раскрывать по мере того, как до них «дозревают». Более двухсот пятидесяти живописных работ, созданных за полувековой период, можно разделить на несколько циклов – беспредметный, фигуративный и азиатский. И все они в полной мере представлены в экспозиции.

Зрителя ошеломит обилие образов, закодированных смыслов. Супрематические, строгие, геометрически выверенные композиции, восточные мотивы с условными женскими силуэтами на фоне экзотической архитектуры, сюрреалистические композиции с помойками, обломками рухнувшей цивилизации, на которых блуждают потерявшиеся во времени и пространстве фигуры.

После смерти М.А. Коника все живописные работы были перевезены из мастерской в тесную квартирку вдовы Людмилы Анатольевны Коник, где они десять лет пылились за шкафами и диванами. Не осознавая истинную цену для отечественной культуры творческого наследия художника, владельцы не спешили сделать его достоянием широкой публики. До наших дней дошло уникальное собрание живописных работ Марка Коника. Коды, содержащиеся в каждом произведении, на первый взгляд, не поддаются расшифровке. Язык, на котором автор излагает свои послания, отошел в небытие, как вымерший, но проводя аналогии и параллели с событиями, происходящими в те непростые годы, мы приоткрываем завесу тайны. Разглядывать и разгадывать произведения этого необычного художника можно бесконечно.

Код Коника – тайна, глубоко запрятанная в образных решениях художественных проектов и живописных работ мастера. Произведения Марка Коника, окутанные таинственностью, привлекут любителей непостижимых загадок, пытающихся разгадать заложенные в них смыслы.

Для современных зрителей, ценителей и коллекционеров будет большой неожиданностью впервые увидеть работы Марка Коника, большинство из которых, несомненно, музейного уровня, на выставке живописи «Код Коника» в Гостином дворе.

Вход свободный.

Выставка работает с 27 марта по 24 апреля 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.