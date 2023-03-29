В Музее Москвы пройдет серия мероприятий «Переосмысляя моду»

В рамках выставки «Дом моделей. Индустрия образов» Музей Москвы и универмаг Trend Island запустят серию мероприятий «Переосмысляя моду». Художники по костюмам театра и кино, редакторы моды, реставраторы и исследователи моды рассмотрят современную российскую индустрию с точки зрения репрезентации модных тенденций и дизайна времен СССР.

Первая лекция «Мода по выкройкам: опыт реконструкции костюмов» пройдет уже 31 марта. Реконструкторы экспонатов к выставке «Дом моделей. Индустрия образов» и основатели дизайн-группы SAMO Мария Орлова и Андрей Скатков расскажут об опыте воссоздания моделей одежды по выкройкам из журналов и общем феномене советского глянца – изданиях Общесоюзного дома моделей одежды «Журнал мод» и «Шью сама».

Следующую лекцию 18 апреля проведет журналист и fashion-редактор Ольга Михайловская. Она расскажет о пост-советской школе модной журналистики, которая складывалась в России с 1991 года.

Также в рамках программы запланированы две дискуссии: 13 апреля художники по костюмам расскажут про свой опыт воссоздания советских образов к современным театральным постановкам и фильмам. Завершит этот блок 18 мая паблик-ток, на котором редактор The Blueprint Анастасия Сотник вместе с авторами ведущих телеграм-каналов о моде обсудят, как изменилась фэшн-журналистика в России с ростом популярности новых медиа.

Вход на все мероприятия «Переосмысляя моду» свободный по предварительной регистрации, количество мест ограничено. Подробности о спикерах и темах можно найти на сайте Музея Москвы и в социальных сетях универмага Trend Island.

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