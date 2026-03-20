1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

В Музее Победы открылась выставка ко Всемирному дню поэзии

Ольга Берггольц. Фото: ТАСС

В Музее Победы открылась выставка, посвященная жизни и творчеству советской поэтессы Ольги Берггольц. Временная экспозиция откроется в рамках проекта «Легенды советского кино». Она будет приурочена ко Всемирному дню поэзии, который отмечается ежегодно 21 марта.

«Ольга Берггольц — советская поэтесса, прозаик и драматург — была сотрудницей ленинградского радио в годы блокады. Ее называли «голосом» и «музой» блокадного Ленинграда, «блокадной мадонной». Поэт Евгений Евтушенко посвятил ей стихотворение «Лицо Победы» («У Победы лицо настрадавшееся — Ольги Федоровны Берггольц»). Выставка воссоздаст атмосферу тех дней, когда тихий голос поэтессы стал голосом долгожданного друга в застывших и темных ленинградских домах, стал голосом самого города», — рассказали в Музее Победы.

Во временной экспозиции представлено около 20 раритетов из фондов Музея Победы — печатные издания, предметы быта времен Великой Отечественной войны и эскиз диорамы «Блокада Ленинграда» Евгения Корнеева. Посетители увидят книги Ольги Берггольц «Ленинградская поэма» (1942 г.), «Ленинградский дневник: стихи и поэмы, 1941-1944» (1944 г.), «Стихи и поэмы» из библиотеки «Огонька» (1946 г.), а также — «Вспоминая Ольгу Берггольц» (1979 г.) из библиотеки семьи маршала Малиновского и не только. Среди интересных экспонатов — репродуктор – «тарелка» и микрофон 1930-1940-х гг., коптилка в форме птицы, изготовленная из гильзы и принадлежавшая художнице-фронтовику Софье Урановой, воспоминания «Блокадный хлеб» Сергея Гавриловича Исаева, продовольственные карточки, образец дневной нормы хлеба и др.

Предыдущая статья
Певица Дэя и её чёрно-белый хит

