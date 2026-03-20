Выставка рабт Алены Каляновой «KS-250388» открылась в Фонде Ruarts

Фонд Ruarts демонстрирует эксклюзивную экспозицию Алены Каляновой под названием «KS-250388». Этот проект представляет собой вымышленную космическую одиссею, начатую художницей в 2024 году, которая переплетает элементы научной фантастики с размышлениями о внутреннем опыте. Вдохновением послужил роман Карла Сагана «Контакт», где стираются границы между межзвездными полетами и погружением в глубины сознания. Такая двойная перспектива — как внешнее космическое пространство, так и внутреннее пространство личности — становится основополагающей структурой всей выставки.

Имя «KS-250388» — не просто обозначение удаленного участка космоса. Это зашифрованный личный код художницы, связывающий ее дату рождения с астрономическими координатами. Ее биография трансформируется в карту звездного неба. В то время как многие фантастические произведения погружаются в антиутопичные миры, «KS-250388» предлагает игру в футуристическую утопию, окрашенную самоиронией.

Из своего воображаемого путешествия художница «возвращает» артефакты: образцы внеземной растительности, фрагменты биомов и модели высокоразвитых технологий. Скульптуры из стекла и найденных материалов напоминают музейные экспонаты или лабораторные образцы. Калянова описывает их как «символы сверхспособностей, о которых люди давно мечтают», такие как машины времени, генераторы гиперпространства, телепортаторы, антенны для инсайтов и биокреаторы. Это скорее метафоры, чем реальные устройства, отражающие вечное стремление человечества преодолеть физические ограничения.

Космонавтика здесь уступает место психонавтике — исследованию и освоению внутренних пространств: памяти, эмпатии и коллективного воображения. Создавая эти «чудо-устройства», художница поднимает важный вопрос: если обновление человека посредством технологических вмешательств неизбежно, то каким должно быть позитивное, этически обоснованное слияние человеческого и искусственного?

Экспозицию дополняют два видео. Первое визуализирует мир, где тело становится носителем космических координат, передаваемых через систему жестов — так называемые «хореокоды». Звуковое сопровождение от музыканта Phuturemusic (Илья Соловьев) подчеркивает ощущение доязыковой коммуникации. Второе видео — реконструкция воспоминаний о путешествии по сектору KS-250388. Пейзажи семи планет наслаиваются и исчезают, напоминая сон или цифровую симуляцию. Работа создана при содействии художницы Наты Лапердиной. Серия графических листов также представляет ландшафты планет исследуемого «сектора».

Одной из ключевых целей проекта является моделирование позитивного сценария будущего. Это достигается как через личную трансформацию, «личного космоса», так и через обретение «чудесного» в обыденном: чудо-объекты собраны из тщательно отобранных художницей предметов из ее «личной сокровищницы». Если, как предполагает Митио Каку, фантастические технологии могут стать реальностью, то искусство выступает как форма их предварительного тестирования — лаборатория возможного. Проект Каляновой — это упражнение в доверии к воображению, главному инструменту человечества, претворяющему невозможное в реальность.