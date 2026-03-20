Музей МХАТ открыл выставку «Фотопленка длиною в жизнь» к 95-летию легендарного фотографа МХТ Игоря Александрова

В Зеленом фойе МХТ имени А.П. Чехова состоялось открытие выставки Музея МХАТ «Фотопленка длиною в жизнь», приуроченной к 95-летию легендарного фотографа Московского Художественного театра Игоря Абрамовича Александрова.

В Художественный театр Игорь Абрамович попал в 1958 году: вернувшись в 1955-м из армии, после участия в военных действиях в Корее, в поисках работы случайно оказался в фотолаборатории ВТО – и так стал приобщаться к искусству фотографии. А потом устроился печатником-лаборантом во МХАТ, благо мхатовский фотограф Адольф Горнштейн в то время искал себе помощника. И начал снимать. Каждый день, неутомимо, испытывая к театру ту любовь и ту благодарность, что и позволяют стать «своим» в его стенах. «Сегодня я понимаю, что каждый день моей жизни был праздником, – признается Игорь Абрамович – Мне невероятно повезло: я жил и работал исключительно “на интерес” и мне никто не мешал – только помогали. Я и моя камера были всюду – даже там, где, может, нам и не надо было быть, но мы с ней бесцеремонная пара».

«Театральный фотограф – это звучит гордо! Работы Игоря Александрова – это всегда стремление передать жизнь труппы и сотрудников Московского Художественного театра такой, какая она есть: без прикрас и специальных театральных эффектов. Это уникальный стиль Игоря Александрова – «театральность без театральности». Это всегда живые, не постановочные кадры: жесты, взгляды, лица одних и тех же людей на протяжении десятилетий», — поделился Павел Ващилин, директор Музея МХАТ.