В Музее Победы открылась выставка о вкладе кондитеров в Победу

В преддверии Дня памяти и скорби в Музее Победы открылась выставка «Линия фронта проходит в твоем цехе». Экспозиция посвящена работе фабрик «Красный Октябрь» и имени П.А. Бабаева в годы Великой Отечественной войны.
Экспозиция выставки рассказывает о жизни фабрик в те суровые годы, о военном ассортименте, о ратных и трудовых подвигах сотрудников. Посетители Музея Победы увидят около 100 оцифрованных материалов - это фотографии, документы кондитеров, самоотверженно работавших в тылу и бесстрашно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, образцы продукции, выпускавшейся в военные годы. Гости узнают истории детей, заменивших у конвейера своих отцов, работниц, которые после тяжелой двенадцатичасовой смены ухаживали за ранеными в госпиталях Москвы и сдавали кровь, собирали посылки с конфетами, шоколадом и теплыми вещами для бойцов Красной Армии.
«Даже в годы суровых испытаний фабрики не забывали дарить счастье и радость самым маленьким сластенам. К новому 1945 году было выпущено более 500 000 подарков для Кремлевской Елки и московских школ», - рассказали организаторы.
Родина высоко оценила вклад кондитеров в Победу над врагом, передав коллективу фабрики «Красный Октябрь» переходящее знамя Государственного Комитета Обороны на вечное хранение.
Выставка будет работать до 15 сентября 2023 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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