Выставка «Художник Виктор Климашин (1912-1960)» в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку произведений мастера журнальной иллюстрации, плаката, станковой акварели и рисунка Виктора Климашина (1912-1960) из собрания Виктории и Михаила Цантекиди.

Обширную экспозицию, расположенную в девяти академических залах, составят графические работы разных лет, вещи из личного архива, фотографии. Она расскажет о расцвете творчества Виктора Семёновича Климашина, который пришелся на 1930-1950 годы. Смена эпох, ранняя кончина мастера стали причинами того, что в последующие десятилетия его искусство и яркая судьба были незаслуженно забыты. Выставка, которая носит ретроспективный характер, дает уникальную возможность составить достаточное полное представление о характере дарования художника, масштабах его деятельности, знакомит зрителя с одной из граней российского изобразительного искусства середины XX века.

Выпускник Саратовского художественного училища, Климашин за свою недолгую жизнь реализовал блистательный талант сразу в нескольких видах творчества и достиг в них неоспоримых высот. Каждое новое десятилетие привносило в его искусство свой исторический дух, свою динамику, остро чувствуя их, он оказывался на гребне художественных исканий своего времени. 1930-е - годы расцвета советского кинематографа, породившие своих легендарных режиссёров, актёров, новых героев, новые жанры… Тогда Виктор Климашин работал в мастерской плаката вместе братьями Стенберг, сотрудничал с графиком Н.Н. Жуковым, с которым творческая жизнь свяжет его надолго. Он стал автором киноплакатов к таким фильмам, как «Невидимка», «У самого синего моря», «Бессмертный гарнизон», «Горячие денечки», «Дума про казака Голоту», «Крестьяне», «Гроза», «Три товарища», «Молодость», «Привидение, которое не возвращается», «Люблю ли тебя?».

В этот же период им было выполнено немало рисунков для журнала «Огонёк» - реклама автомобилей ЗИС для «Техноэкспорта», духов «Красная Москва», советских медикаментов, на подписку издательства «Правда», на детские журналы. В 1935 году он стал лауреатом проходившего в Лондоне конкурса «Интурист» на лучший рекламный плакат. Началось и его активное сотрудничество с издательством «Молодая гвардия», журналами «Смена», «Вокруг Света», «Красный воин», «Огонёк», для которого он создал множество обложек, а в 1940-е годы стал его главным художником.

В первые годы Великой Отечественной войны он служил на Смоленщине артиллеристом. С 1943 по 1948 год по приглашению Н.Н. Жукова работал в Студии военных художников им. М.Б. Грекова. Его авторству принадлежат такие агитационные плакаты, как «Победили в боях, победим в труде», выполненный совместно с Н.Жуковым «Отстоим Москву!» и другие. Во время фронтовых командировок им были созданы многочисленные рисунки и наброски. В мае 1945 года с коллегами-студийцами Климашин рисовал на улицах городов разгромленной Германии. Эти зарисовки стали уникальным документом эпохи.

В это трагическое время проявился ещё один незаурядный талант Виктора Климашина - талант писателя. Однако об этом мало кто знал тогда - ведь писал он дневники. Они станут известны только несколько десятилетий спустя после его смерти. В почти ежедневных записях самым органичным образом переплелись черты времени, патриотизм, человечность, искренность, юмор, глубокий анализ происходящего.

Много написано о том, какой силы и мощи художников выковала Великая Отечественная война, Виктор Климашин не стал исключением. Его немалый опыт в области киноплаката, рекламы и работы в журналах трансформировался в большую форму и психологизм образов. Человек стал центром его творчества.

1950-е годы поставили перед Климашиным совершенно новые творческие задачи. В 1951 году он был приглашён на должность главного художника советского павильона Международной промышленной выставки в Индии, которая открылась в марте 1952 года в Бомбее.

Невероятная страна, гостеприимнейшие люди, удивительные встречи - всё это позволило в полной мере раскрыться его таланту. За несколько месяцев пребывания там им была написана большая серия акварельных портретов рабочих, крестьян, прогрессивных общественных деятелей Индии - Радхакришнана Сарвепалли, Индиры Ганди, Хариндраната Чаттопадхая, Рая Баккая, Притхвираджа Капура, М.Ф. Хуссейна и других, а также цикл пейзажей и множество зарисовок.

В 1954 году Климашин стал главным художником советского павильона на Выставке достижений экономического и культурного строительства СССР в Пекине. Новые яркие впечатления от встреч вдохновили его на создание портретных образов Мао Цзэдуна, художника Ци Байши, переводчицы Вый Синь Юнь (Звёздочки), жителей Китайской Народной Республики.

В 1956 году Виктор Климашин в составе делегации деятелей советской культуры посетил Северную Корею, отмечавшую в те дни 11-летие с момента образования. Творческим итогом этой поездки стали многочисленные графические работы: портреты актрисы Сой Сын Хи, знатной ткачихи Ко Ён Сук и многие другие, серии пейзажей, в том числе работы «Алмазные горы. Вершины Манмульсана», «Моросит. Старый Пхеньян». В 1957 году состоялась еще одна рабочая командировка в Индию с художниками Д.А. Налбандяном и А.А. Абдуллаевым, в ходе которой ими были созданы знаменитые портреты Индиры Ганди.

Многие их этих работ можно увидеть на выставке. Они отличаются высоким профессионализмом, виртуозным мастерством, острой авторской наблюдательностью.

Искренний, восторженный, влюбленный взгляд Виктора Климашина-художника и писателя на человека, природу не мог оставить равнодушными миллионы советских зрителей, посещавших его выставки в Москве, Ленинграде, Саратове, Тарту и во многих других городах Советского Союза. Открытки с работами Виктора Семёновича разлетались огромными тиражами. Работы мастера представлены в собраниях крупнейших российских музеев.

Климашин делил со своей страной не только славу, подъемы, но и все беды и трудности, работая на пределе сил как художник, писатель, дипломат. Днём, по ночам, в невыносимом климате азиатских стран…Виктор Климашин ушел из жизни в возрасте 48 лет, не успев стать народным художником или академиком; но и сегодня коллеги, потомки с большим уважением и почтением относятся к его творчеству.

Выставка открыта для посещения с 23 июня по 16 июля 2023 года.

Виктор Климашин. Китайская девочка Иа Джин. 1954. Бумага, акварель

Виктор Климашин. Корейская мать. 1956. Бумага, акварель





Виктор Климашин. Моросит. Старый Пхеньяг. 1956. Бумага, акварель

Виктор Климашин. Бюст Л.Н. Толстого превращенный в мишень. 1945. Бумага, карандаш

Виктор Климашин. Германия. На улице Кюстрина. Возвращение домой. 1954. Бумага, акварель

Виктор Климашин. Индия. Вице-президент Радхакришнан Сарвепалли. 1952. Бумага, акварель

Виктор Климашин. Индия. Старая няня Арика. 1952. Бумага, акварель

Виктор Климашин. Индия. Уличное кафе. 1952. Бумага, акварель

Виктор Климашин. Китай. Золотой лев во дворце Гугун. 1954. Бумага, акварель

Виктор Климашин. Северная Корея. Знатная ткачиха. 1956. Бумага, акварель

Текст подготовлен на основе материала куратора выставки Ксении СОПОВОЙ

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