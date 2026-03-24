В Музее Победы представили реликвии летчика

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Фото © пресс-служба Музей Победы, Москва

В Музее Победы представили обновленную выставку «Семейные реликвии». В экспозицию войдут раритеты, рассказывающие об участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, летчике Алексее Позднякове. Реликвии героя передал в дар музею на Поклонной горе его сын – Петр Поздняков. Выставку приурочат к годовщине со дня рождения Алексея Петровича – фронтовик родился 29 марта 1918 года.

«К началу Великой Отечественной войны полк, в котором служил Алексей Петрович, дислоцировался в городе Быхове Могилевской области и входил в состав 13-й бомбардировочной дивизии. В первый день войны аэродром полка из-за удаленности от границы (более 400 км) не был подвергнут авианалету. И поднятые по сигналу боевой тревоги советские самолеты вылетели для бомбардировки вражеского аэродрома в районе Сувалки. С сентября 1941 года Поздняков воевал на Ленинградском, затем Карельском фронте. Лейтенант Алексей Поздняков был стрелком-бомбардиром, позже штурманом эскадрильи. К середине октября он совершил 42 успешных боевых вылета, из них 34 — на защиту Ленинграда. С октября по декабрь 1941 года лейтенант Поздняков совершил еще 31 успешный боевой вылет на бомбардировку стратегических объектов, аэродромов и скоплений живой силы противника. В воздушных боях экипаж Позднякова сбил два немецких истребителя МЕ-109. На земле уничтожил 37 самолетов противника», — отметили в Музее Победы.

В декабре 1941 года командиром полка Поздняков был представлен к званию Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.02.1943 года он был удостоен этого высокого звания с вручением медали «Золотая Звезда» за № 921.

Во временной экспозиции — более 10 раритетов из фондов Музея Победы, которые рассказывают о фронтовом пути летчика. Среди наиболее интересных экспонатов — медаль «Золотая Звезда», офицерский кортик с ножнами образца 1935 года, летный шлемофон ВВС РККА. Дополняют выставку фотографии и документы Алексея Петровича, например, грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза, военный билет и др. экспонаты.

