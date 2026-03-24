Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Москва

Москва

Мир кино

366INFO.RU

СпортКультура

СпортКультура

Москва

Мир музыки

ДомойМоскваВыставку «Соль земли. Пигменты древнерусской живописи» представили в Коломенском

Выставку «Соль земли. Пигменты древнерусской живописи» представили в Коломенском

By editor
175
владимирская икона божией матери
Фото: пресс-служба Музея-заповедника "Коломенское"

Музей-заповедник «Коломенское» представил выставку «Соль земли. Пигменты древнерусской живописи» в пространстве Моленной царицы Дворца царя Алексея Михайловича. Проект станет частью постоянной экспозиции и предложит посетителям познакомиться с древнерусским искусством.

Выставка посвящена особенностям русской иконописи конца XVII — XIX века и сосредоточена на создании красок, которые использовались в живописи тех времен. В центре внимания находятся природные минералы, из которых мастера изготавливали пигменты для произведений. Экспозиция позволяет проследить путь от природного материала к художественному образу, раскрывая взаимосвязь между природой, ремеслом и духовной культурой.

Экспозиция объединяет иконы из коллекции музея-заповедника «Коломенское» и минералы, предоставленные Государственным геологическим музеем имени В. И. Вернадского. Выставка рассчитана на широкий круг посетителей — от школьников и студентов до специалистов в области гуманитарных и естественных наук. Она позволяет глубже понять технологию и символику древнерусской живописи и оценить мастерство иконописцев.

Проект задуман как первая часть исследовательской серии, направленной на изучение техники иконописи. Главная цель — представить сложные профессиональные знания о производстве пигментов в доступной и наглядной форме для широкой аудитории. Посетители узнают, как создавались краски для икон, где добывались основные минералы и какое символическое значение имели цвета в древнерусской живописи.

Предыдущая статья
Новое в рубрике