Выставку «Соль земли. Пигменты древнерусской живописи» представили в Коломенском

Музей-заповедник «Коломенское» представил выставку «Соль земли. Пигменты древнерусской живописи» в пространстве Моленной царицы Дворца царя Алексея Михайловича. Проект станет частью постоянной экспозиции и предложит посетителям познакомиться с древнерусским искусством.

Выставка посвящена особенностям русской иконописи конца XVII — XIX века и сосредоточена на создании красок, которые использовались в живописи тех времен. В центре внимания находятся природные минералы, из которых мастера изготавливали пигменты для произведений. Экспозиция позволяет проследить путь от природного материала к художественному образу, раскрывая взаимосвязь между природой, ремеслом и духовной культурой.

Экспозиция объединяет иконы из коллекции музея-заповедника «Коломенское» и минералы, предоставленные Государственным геологическим музеем имени В. И. Вернадского. Выставка рассчитана на широкий круг посетителей — от школьников и студентов до специалистов в области гуманитарных и естественных наук. Она позволяет глубже понять технологию и символику древнерусской живописи и оценить мастерство иконописцев.

Проект задуман как первая часть исследовательской серии, направленной на изучение техники иконописи. Главная цель — представить сложные профессиональные знания о производстве пигментов в доступной и наглядной форме для широкой аудитории. Посетители узнают, как создавались краски для икон, где добывались основные минералы и какое символическое значение имели цвета в древнерусской живописи.