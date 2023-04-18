Пушкинский музей при поддержке ВТБ открывает выставку «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством»

ГМИИ им. А.С. Пушкина, генеральным спонсором которого выступает банк ВТБ, реализует масштабный художественный проект, посвященный взаимодействию русского и европейского искусства на его пути от импрессионизма к модернизму. Экспозиция будет представлена в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков с 18 апреля по 20 августа 2023 года.

Выставка продемонстрирует работы Клода Моне, Винсента ван Гога, Пабло Пикассо, а также русских художников Ильи Репина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Василия Кандинского и других. Богатая коллекция французской и русской живописи переосмыслена кураторами Пушкинского музея во взаимодействии с крупнейшими федеральными и региональными музеями России и частными коллекционерами. Центральное место экспозиции – импрессионизм на рубеже XX столетия, художественные поиски выдающихся мастеров, переход от искусства реальности к выражению мыслей и эмоций языком цвета, линий и фактур. Собранные для проекта работы визуализируют творческие события периода с 1860-х по 1916 год, которые легли в основу новых явлений в культурной жизни, и последующий радикальный выход за пределы традиционных подходов.

«Особый интерес представляет развитие отечественной школы: путь от Парижских салонов в эпоху импрессионизма, полотен Перова и Васнецова, до рассвета искусства модернизма в работах Малевича, Кандинского, Розановой и признания статуса центра европейского авангарда. Мы благодарны коллегам из Пушкинского музея за возможность рассмотреть произведения русских авторов в ракурсе разностороннего непрерывного взаимодействия с мировой культурой. Специально к выставке совместно с нашими партнерами из оркестра и хора musicAeterna готовим новый выпуск проекта «Музыкальное измерение», дополняющий опыт посещения выставки музыкальным сопровождением», – сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

ВТБ – генеральный спонсор Пушкинского музея с 2018 года. При поддержке банка в Москве прошли выставки «Пикассо & Хохлова», «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники», «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа» и многие другие экспозиции. В 2020 году ВТБ стал генеральным спонсором выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина», в 2021 году выставки «Билл Виола. Путешествие души», а в 2022 при поддержке банка состоялась масштабная выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых».

Банк ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура».

Фото – Антон БАКЛЫКОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.