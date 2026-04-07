Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Музее Победы работает выставка в честь легендарного авиаконструктора Александра Яковлева

В Музее Победы работает выставка в честь легендарного авиаконструктора Александра Яковлева

By editor
106
александр яковлев -авиаконструктор
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы представил выставку, посвященную одному из основоположников отечественного авиастроения — легендарному авиаконструктору Александру Яковлеву. Выставка приурочена к его 120-летию, которое будет отметили 1 апреля. Раритеты, рассказывающие о судьбе дважды Героя Социалистического Труда, представят рамках проекта «Герои тыла» в музейном пространстве «Подвиг Народа».

«1 апреля исполнилось 120 лет со дня рождения прославленного советского авиаконструктора Александра Яковлева. Он вписал своё имя не только в отечественную, но и мировую школу авиастроения. Коллектив специалистов под его руководством разработал свыше 200 самолётов, более половины из которых выпускались серийно. Одним из главных достижений Яковлева считается создание семейства истребителей «Як», внёсших огромный вклад в борьбу с люфтваффе. Всего же в годы Великой Отечественной войны было построено более 36 000 истребителей «Як» различных модификаций. На этих самолетах воевали летчики знаменитого полка «Нормандия-Неман», а также многие советские асы, такие как дважды Герои Советского Союза Александр Колдунов, Арсений Ворожейкин и Евгений Савицкий», — отметили в Музее Победы.

В выставку вошло около 20 раритетов из фондов Музея Победы. Так, в экспозиции представят в модели истребителей Як-1М, Як-3, Як-7 и Як-9, а также 12,7-мм пулемёт универсальный авиационный синхронный системы Березина. Среди наиболее интересных экспонатов — книги Александра Сергеевича Яковлева «Рассказы авиаконструктора» и его знаменитая «Цель жизни» с дарственными надписями автора. Дополняют экспозицию архивные фотографии, на которых можно увидеть прославленного авиаконструктора за работой, истребители Як-3 авиаполка «Нормандия-Неман», на которых воевали французские летчики, состав с истребителями, следующими на фронт и т.д.

Предыдущая статья
На ВДНХ началась реставрация павильона № 64 «Оптика»
Следующая статья
Дизайнеров признали самыми ленивыми по профессии

Новое в рубрике